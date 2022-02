Is het een goed idee om zo snel te versoepelen?

Versoepelingen

Hoogstwaarschijnlijk worden bijna alle maatregelen per 25 februari opgeheven. De mondkapjes- en anderhalve meter plicht zouden komen te vervallen, de horeca en cultuursector zouden weer open mogen tot 01:00 uur en het thuiswerkadvies vervalt. Alleen op plekken waar meer dan 500 mensen aanwezig zullen zijn, zal een vaste zitplaats en een coronatoegangsbewijs nog van toepassing zijn. Ook zou het nachtleven weer open mogen met 1G, meldt de Telegraaf.

Immuniteit

Volgens coronaminister Ernst Kuipers heeft Nederland immuniteit opgebouwd door de hoge vaccinatiegraad. Samen met de minder ziekmakende omicronvariant zorgt dit voor minder ziekenhuisopnames. „We zien een hoog aantal besmettingen, maar gelukkig minder mensen die naar verhouding zorg nodig hebben”, aldus Kuipers. Voor het eerst sinds oktober 2021 is het aantal coronapatiënten op de ic gezakt naar onder de tweehonderd.

Risico

Neemt Nederland een groot risico, net als vorig jaar? Op 25 september 2021 zei Nederland ook al gedag tegen de 1,5 meter regel. De horeca mocht open op maximale capaciteit, maar met beperkte sluitingstijden. Ook mochten alle evenementen weer doorgaan met beperkingen. Nog geen drie maanden later ging Nederland weer in een strenge lockdown. Dit kwam door de snelle verspreiding van de omicronvariant. Kuipers ontkent niet dat er weer een nieuwe variant kan opduiken. „Ook omdat het onzeker blijft of er nog een nieuwe virusvariant opduikt en welke kenmerken die zal hebben”, aldus Kuipers.

Onderzoek

Een gedeelte van Nederland is content met de huidige maatregelen. Uit onderzoek van het I&O Research blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders achter het coronabeleid staat, meldt de Telegraaf. Daarbij wil 49 procent van de respondenten graag dat mensen mondkapjes blijven dragen in het openbaar vervoer. Dit gaat tegen de toekomstige versoepelingen in. We hebben het virus nog niet achter ons gelaten; de teller van de positieve tests stond gister nog op 55.000 besmettingen.

Reacties

Deze twitteraar is sceptisch over het loslaten van de mondkapjesplicht in het ov.

Hans is blij met de snelle versoepelingen.

Laura is bang dat er een nieuwe variant zal opduiken door de verdere versoepelingen.

Deze twitteraar gaat genieten van de versoepelingen.

Praat mee

