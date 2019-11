Daghoroscoop 22 november

VANDAAG JARIG

U zult meer geld gaan uitgeven aan gezonde producten zodra u beseft dan deze een heilzame invloed hebben op uw lijf en leden. Geld zal daarbij geen spelbreker zijn – niet dat u de lotto zult winnen, maar u zult prima kunnen rondkomen als u zich op cruciale momenten weet te beheersen.

RAM

Laat geluk en succes hun weg vinden. Let op kansen die u vooruit kunnen helpen; neem deel aan wedstrijden, waag een gokje in een kansspel en koop loten in een loterij. Geniet de komende vier weken van familie en vriendschap.

STIER

Ga op zoek naar nieuwe ervaringen die u voorbij de status quo voeren en verder dan het leven van alledag. Verbreed uw kennis en keer u af van oppervlakkigheid. Kijkend naar de toekomst ontdekt u de diepere waarde van het leven.

TWEELINGEN

Voor de meesten van u wordt het een gunstige dag. Er lijk de komende weken sprake van veel festiviteiten die u veelbelovende ervaringen zullen opleveren. Besteed er meer aandacht aan als u waardevol bezit deelt met anderen.

KREEFT

Tijdens dit jaargetijde is het onverstandig te egoïstisch te zijn. Tracht erachter te komen wat de wensen van uw geliefde zijn en focus niet alleen op uw eigen behoeften. U kunt ontdekken u e.e.a. al een tijdje verkeerd benadert.

LEEUW

Focus de komende vier weken op uw leefstijl, dieet en fitness. Voer veranderingen door die uw welzijn kunnen verbeteren. Neem een verzorgende rol op u als iemand een beroep op u doet. Vraag om de steun waaraan u behoefte hebt.

MAAGD

Maak plannen voor een vrolijk weekend, geef uw creativiteit de vrije teugel en bereidt u ontspannen voor op de dagen die gaan komen. Geniet van de rust als u wat tijd voor uzelf hebt en het rijk alleen. Besef dat u een geluksvogel bent.

WEEGSCHAAL

Omdat u gemotiveerd bent zal het geen moeite kosten aan uw verplichtingen te voldoen. Weet dat u zult slagen als u probeer ergens goed in te zijn. Teamwerk gaat u prima af; zorg voor harmonie zowel op de werkvloer als thuis.

SCHORPIOEN

U kunt met een kwestie te maken krijgen die betrekking heeft op uw educatie. Onvrede met uw werk kan u ertoe brengen terug te keren naar de schoolbanken om nieuwe kennis op te doen. Aarzel niet; u bent er nooit te oud voor.

BOOGSCHUTTER

Vertrouw op uw gebruikelijke optimisme als het om een financiële kwestie gaat. Benader uw baas als uw prestaties een loonsverhoging of promotie rechtvaardigen. Maak plannen voor een trip naar een exotische locatie.

STEENBOK

U zult de komende dagen meer zeker van uzelf zijn dan de afgelopen tijd. Dit prettige gevoel blijft tot medio december aan. Haal optimaal profijt uit deze periode door een project op de rails te zetten en uw ambities te realiseren.

WATERMAN

Denk na over het verleden. Ga methodisch na wat u hebt gepresteerd en wat u beter had kunnen doen. Op basis van heroverwegingen kunt u uw aandacht gaan richten op projecten die een tastbaar resultaat zullen opleveren.

VISSEN

Dromen kunnen werkelijkheid worden. U kunt nieuwe contacten leggen die vrucht zullen afwerpen. Het is van belang deel uit te maken van een vriendenkring of gemeenschap. Relaties moeten niet te onpersoonlijk worden !

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.