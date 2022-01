Mandy heeft migraine: ’Hij vond me op de badkamervloer, amper bij bewustzijn’

„Iedereen heeft wel eens hoofdpijn. De één wat vaker of vervelender dan de ander, maar iedereen weet dat hoofdpijn een nasty motherfucker kan zijn. Migraine is geen ’gewone hoofdpijn’. Tijdens een aanval voelen de kleinste geluidjes of straaltjes licht alsof er iemand met priemen in je hoofd aan het porren is. Je bent letterlijk misselijk van de pijn. Een donkere en het liefst geluidsdichte kamer is dan het enige wat ’helpt’. Voor zover er iets is dat helpt dan. In mijn hoogtijdagen hielden mijn migraineaanvallen meestal drie dagen aan. De hel.

Even terug in de tijd

Mijn allereerste migraineaanval weet ik me nog goed te herinneren. Mijn toenmalige partner vond me destijds op de badkamervloer, amper nog bij bewustzijn door de allesoverheersende pijn die ik op dat moment ervoer. Ik wist niet wat me overkwam en dacht serieus dat ik doodging. Op de eerste hulp in het ziekenhuis werd mij verteld dat ik migraine had. Ik kreeg speciale migrainemedicatie mee naar huis en daar moest ik het dan maar mee doen.

Gelukkig heb ik er die eerste jaren niet zo vaak last van gehad, maar mijn aanvallen waren wel altijd zo heftig als die allereerste keer en duurden zonder uitzondering altijd twee tot drie dagen. Sinds een jaar of vier is de frequentie van mijn aanvallen toegenomen naar een à twee keer per week.

Invloed op mijn leven

Mijn migraine heeft een enorme impact op mijn leven. Menig vakantie of gezellig dagje uit is erdoor in het water gevallen. Zo ben ik in Thailand ooit in het ziekenhuis terecht gekomen. Laten we het erop houden dat ik de combinatie van zeeziekte en migraine niemand zal aanbevelen. Ik weet nog dat er naast me ook iemand met hoofdpijn lag. Alleen had híj even daarvoor een kokosnoot op zijn hoofd gekregen. Wat dan wel weer grappig was. Achteraf gezien dan. En niet voor die meneer.

In periodes dat ik veel aanvallen heb, is het maken van afspraken lastig. Ik ben altijd bang dat ik ze later tóch weer af moet zeggen. De onvoorspelbaarheid van de aanvallen, heeft mij erg onzeker gemaakt. Ze liggen altijd op de loer om mij te bespringen op de momenten dat dit het minst uitkomt. Ik voel me hierover ook enorm schuldig naar mijn man toe, want ook voor hem heeft mijn migraine er regelmatig voor gezorgd dat er afspraken niet door konden gaan of dat hij alleen op een Spaans marktje liep, omdat ik met migraine op de hotelkamer lag.

Maar het allerergst vind ik het om mijn werk af te moeten zeggen. Gelukkig heb ik nu een heel begripvolle directeur die weet dat ik alleen thuisblijf als het echt niet anders kan. Ik blijf me er alleen zo afschuwelijk schuldig over voelen. Want ik weet dat wanneer ik me ziekmeld, mijn leerlingen geen juf hebben en ik één van mijn collega’s opzadel met de opvang daarvan.

Alles al geprobeerd

Ik heb in de loop der jaren alles aangegrepen in de hoop op verbetering. Dat kwam in eerste instantie vooral neer op medicatie. Voor de kenners onder ons, ik kan inmiddels kwartetten met alle verschillende soorten ’triptanen’ die ik heb uitgeprobeerd. Omdat deze alleen ingezet kunnen worden om de aanvallen te bestrijden, ging ik ook op zoek naar oplossingen die de oorzaak zouden aanpakken.

In de praktijk kwam dat erop neer dat ik alles probeerde wat er maar (sorry) door Jan en alleman aangeraden werd. De ’ik las pas ergens dat dit echt helpt bij migraine-adviezen’ of de ’heb je dat al geprobeerd, mijn buurvrouw heeft daar veel baat bij gehad-tips’. Allemaal superlief bedoeld natuurlijk, maar nou niet echt bewezen effectief of wetenschappelijk onderbouwd.

Ik heb kaas, koffie, chocola en alcohol gemeden, liters afschuwelijk smerige Chinese kruidenthee gedronken en magnesiumsupplementen geslikt. Ik ben onder behandeling geweest bij een chiropractor, fysio- en Cesartherapeut en heb zowel acupunctuur als dry needling ondergaan... you name it en ik heb het geprobeerd.

Ik heb ook jarenlang dagboekjes bijgehouden waarin ik opschreef wat ik at, dronk en hoe ik me voelde. Alles had ik ervoor over om er maar achter te kunnen komen wat de oorzaak van mijn migraine was. In de hoop dat ik er dan ook een oplossing bij cadeau zou krijgen. Maar die oplossing bleef uit.

En nu….

Na jaren van zelf ’dokteren’ en dingen uitproberen ben ik doorverwezen naar de hoofpijnpolikliniek in het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam. Al tijdens het eerste oriënterende gesprek met de neuroloog werd me verteld dat het vinden van een oorzaak een bijna onmogelijke zoektocht zou zijn. Wel kon er door het bijhouden van zogeheten hoofdpijndagboeken bekeken worden of er bepaalde patronen in de frequentie van de aanvallen zit zodat de medicatie hierop afgestemd kan worden.

Medicatie ja, want hoewel ik hoopte op alternatieven hiervoor, is de behandeling bij de hoofdpijnpoli vooral gericht op het met medicijnen voorkomen of afbreken van aanvallen en pijnbestrijding. Het eerste jaar is gebruikt om te bepalen welke migrainemedicijnen bij mij het meeste effect hebben en in welke dosering. Ook heb ik preventief onder andere bloeddrukverlagers geslikt om aanvallen te voorkomen. Dat laatste is helaas niet gelukt, maar mijn aanvallen duren nu ’nog maar’ één dag in tegenstelling tot de drie dagen hiervoor. Mijn migraine is niet weg, maar ik ben al blij met deze winst.

In tegenstelling tot wat ik eerder schreef ’heb ik nog lang niet alles uitgeprobeerd’ en geef ik de hoop op verbetering absoluut nog niet op. Ik heb een lijst waarop ik nieuwe inzichten en behandelmethoden bijhoud en het einde daarvan is nog niet in zicht. Ik droom nog steeds van een leven zonder migraine en tot die tijd geniet ik me suf van de hoofdpijnloze dagen.”