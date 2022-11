Glennis Grace krijgt 200 uur taakstraf: terecht?

In februari werd Grace aangehouden nadat zij zich met een groep agressief had gedragen tegen supermarktpersoneel. De rechtbank heeft vastgesteld dat er hierbij medewerkers van de supermarkt geschopt en geslagen zijn. De aanleiding van het geweld was het feit dat de 15-jarige zoon van Grace de supermarkt uit gezet werd, omdat hij een e-sigaret aan het roken was in de winkel. Grace verklaarde dat hij met een bebloed gezicht thuis was gekomen.

Openlijk geweld

Volgens de rechtbank is Grace verantwoordelijk voor de geweldsexplosie in de supermarkt en maakte zij zich schuldig aan openlijk geweld. De andere verdachten krijgen taakstraffen tussen de 50 en 200 uur, meldt de Telegraaf. De ex-vriend van de zangeres, Dion K., krijgt ook een taakstraf van 200 uur.

Hoe de taakstraf van de zangeres eruit gaat zien, is nog niet bekend. Zij zal zich in moeten gaan zetten voor een non-profitorganisatie. Volgens de Telegraaf is het in haar eigen belang dat ze deze straf serieus neemt. De reclassering zou het namelijk niet waarderen wanneer zij te laat komt of überhaupt niet komt opdagen. Ze kan hiermee riskeren dat ze de resterende straf moet uitzitten in de cel.

Carrière

De carrière van Grace heeft door de zaak een flinke klap gekregen. Zij heeft namelijk al een hele tijd niet gewerkt. Al haar concerten van de laatste tijd waren gecanceld. Daarbij heeft de zaak veel aandacht gekregen in de media, waar Grace niet positief werd belicht.

Reacties op Twitter

Tineke vindt dat Grace een celstraf had moeten krijgen.

Miss benoemt dat deze zaak ook voor Grace heftig moet zijn geweest.

Anneke vindt de straf te weinig.

Larissa zegt dat Grace uiteindelijk weer aan het werk moet kunnen.

Grace heeft aangegeven niet in hoger beroep te gaan.

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij de straf die Glennis Grace heeft gekregen terecht? Of vind jij dat ze een zwaardere straf had moeten krijgen? Zo ja, wat voor straf zou ze volgens jou moeten krijgen? Of vind jij dat Glennis al genoeg gestraft is doordat al haar optredens zijn gecanceld en de negatieve media-aandacht die zij heeft gekregen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebook pagina!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.