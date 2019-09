Stoomcursus De Perfecte Foto’s van je Bruiloft

Kies het goede moment.

Overdag is het licht veel harder dan rond zonsondergang. Hierdoor krijg je overdag meer schaduwen op je gezicht. Het allerbeste moment? Anderhalf uur voor zonsondergang. Ook wel het ’gouden uur’ genoemd. Je foto’s krijgen dan een gouden gloed. Zeker de moeite waard om op dit moment te wachten!

Kies bij voorkeur een rustige achtergrond.

Voor je foto is de locatie niet belangrijk. Het bruidspaar moet alle aandacht krijgen. Je kunt je foto dus beter voor een donkergroene heg maken in plaats van voor dat ene pittoreske kasteeltje.

Maak niet teveel groepsfoto’s.

Maak vooraf een lijstje van de gasten met wie jullie graag op de foto willen. Je ouders, beste vrienden, kinderen, een groepsfoto met alle gasten. Eventueel nog een foto van alle mannen en een foto van alle vrouwen. Maar dan is het ook genoeg. Anders raken je gasten verveelt en dat wil je niet.

Huur het liefst een professional.

Laat je een onprofessional jouw trouwfoto’s maken, dan loop je het risico dat ze tegenvallen: er missen foto’s van de ceremonie of oma staat staat niet op de familiefoto. Voorkom dit dus. Koop liever een goedkopere taart die toch na een kwartier op is, in plaats van te besparen op een fotograaf voor de foto’s van je leven.

Er is altijd nog een plan B.

Stel: je foto’s zijn tegengevallen of jullie hadden noodweer tijden jullie bruiloft. Plan dan een ’beyond wedding shoot’ tijdens je huwelijksreis. Bas: „Ik verzamel een aantal bruidsparen die op dezelfde plek een foto willen en dan vlieg ik erheen. De onkosten deel ik door het aantal bruidsparen, zodat de kosten voor de bruidsparen laag zijn. Daarnaast plan ik elk stel op een andere dag in, dus ze zullen geen last van elkaar hebben.”

