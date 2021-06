Superpapa rent 500 kilometer voor blind dochtertje

Premium Buitenland

Vader vindt lichaam zoontje (8) op stoel: ’Als mummie was hij in deken gerold’

In Gentbrugge is vorige week het lichaam van een 8-jarige jongen gevonden. Het was zijn vader Johan Verboomen die de ontdekking deed. „Toen de school belde over Angelus’ afwezigheid, reed ik meteen naar het appartement van mijn vrouw. Daar zag ik Angelus liggen op de stoel. Hij was als een mummie in...