’Er moet straf komen op filmen bij ongeluk’

De broer van Jarona is op 20 oktober 2019 verongelukt. Terwijl de familie van nog van niks wist stonden er al foto’s en filmpjes van het wrak met slachtoffer, online. Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Nog voordat Jarona Hulleman en haar ouders Dirk en Tonny was verteld dat hun broer en zoon Luciën (20) was verongelukt, stonden de beelden van het vreselijke ongeval dat in oktober dit jaar plaats vond al online. ,,’s Nachts blijft maar door mijn hoofd spoken dat wildvreemden elkaar verdrongen om dit met hun mobieltjes te vereeuwigen”, zegt zusje Jarona, die vandaag in De Telegraaf wil benadrukken hoeveel extra leed dat veroorzaakt bij nabestaanden. De politie signaleert vaker respectloos filmgedrag van omstanders, maar kan er weinig tegen doen.