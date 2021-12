’De kinderen nemen de ongezonde eetgewoontes van hun vader over’

„Mijn ex-man, de vader van onze kinderen, heeft zichzelf na onze scheiding een ontzettend ongezonde leefstijl aangemeten. Hij propt zich iedere avond vol met chips, koek en Joost mag weten wat allemaal nog meer. Ik merk dat mijn kinderen deze gewoontes overnemen, omdat er bij hun vader ook geen rem op zit. Ze zijn om de week doordeweeks bij hem en mogen ’s middags na school en ’s avonds voor de tv altijd zoetig- en vettigheden, omdat hij ze zelf ook neemt.”

„Onze kinderen zijn 11 en 14 en heel beïnvloedbaar. Omdat ze zo ’verwend’ worden door hun vader, willen ze dat bij mij ook. Ik moet het ze verbieden, waardoor het wat hen betreft bij mij steeds ongezelliger is - hun eigen woorden. Ik wil er iets aan kunnen doen, maar kan hun vader natuurlijk ook niet zwart maken bij ze. Mijn ex ga ik ook niet veranderen. Wat kan ik doen?”

Afspraken over welzijn

Pubercoach en ouderschapsdeskundige Meta Herman de Groot vraagt zich direct af of Lisanne en haar ex-man afspraken gemaakt hebben over het welzijn van hun kinderen. „Het klopt dat je geen invloed hebt op het eetpatroon van je ex-partner. Maar als ouders is het wel degelijk belangrijk dat jullie een bepaalde overeenstemming hebben als het gaat om de gezondheid van jullie kinderen, en daar hoort gezonde voeding vanzelfsprekend bij. Vandaar dat ik me afvraag of hier afspraken over zijn gemaakt en of jullie als ouders in staat zijn om daarover in overleg te gaan.”

Voorbeeldfunctie

Als overleg namelijk mogelijk is, legt Herman de Groot uit, kun je op een laagdrempelige manier zaken adresseren bij de ander. „Misschien is jouw ex-partner zich er onvoldoende van bewust dat zijn ongezonde leefstijl invloed heeft op de eetgewoontes van de kinderen. Wellicht ziet hij niet in dat dit consequenties heeft voor hun gezondheid, energiehuishouding en hun relatie met voeding. Als ouders zijn jullie de voorlevers van jullie kinderen. In alles wat jullie doen, roepen en consumeren. Kinderen kopiëren nu eenmaal makkelijk het gedrag van hun ouders.”

Bewustzijn bijbrengen

Een gesprek met de kinderen aangaan over voeding, kan wat betreft Herman de Groot sowieso nooit kwaad. Het is immers jouw taak als ouder om hen bewustzijn bij te brengen over voeding, ook al heeft hun vader daar blijkbaar een andere kijk op. „Je kunt hen uitleggen wat het betekent als ze vaak ongezonde dingen eten. Vertel ze dat ze daar later last van kunnen krijgen en leg vooral ook uit waarom jij het zo belangrijk vindt om hen hiervan bewust te maken. Samen kun je op zoek naar een balans bij jou thuis. Je kunt samen met je kinderen op zoek naar manieren om maat te kunnen houden.”

Niet compenseren

Want helemaal stoppen met lekkere dingen geven, omdat hun vader dat te veel doet, is ook niet nodig, vindt Herman de Groot. „Probeer niet te compenseren. Redeneer niet: omdat ze bij hun vader te veel ongezonde dingen krijgen, mogen ze bij mij helemaal niets meer. Jij mag nog steeds de vrijheid voelen om je kinderen af en toe ook iets lekkers toe te stoppen, zéker als je daarover in gesprek bent gegaan met ze.”