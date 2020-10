Astrid: Ik ben juíst slager omdat ik zo van dieren houd

„Slagers zijn beulen. Dat denken de meesten echt. Daarom zijn mensen zo verbaasd wanneer ze mij ontmoeten. Ik pas niet in het plaatje: een echte dierenvriend maar ook slager sinds mijn 16de. Dat wordt gek gevonden, maar voor mij is het niet meer logisch. Mijn ex had een slagerij en zo rolde ik het beroep in. De liefde voor hem bekoelde, maar voor het vak klopt mijn hart nog net zo hard. Ik doe dit werk juíst omdat ik zo van dieren houd.”

Kiloknallers

„Ik ben tegen de bio-industrie, kiloknallers en verspilling. Ik gooi niets weg: runderlappen die ik vandaag niet verkoop gaan morgen in de hachee. Bovendien weet ik zeker dat mijn vlees van koeien komt die een heerlijk leven hebben gehad in Twente, zonder stress en met ruimte. Die dieren worden op een humane manier geslacht, voor zover dat kan. Ik kom zelf ook weleens bij de slachter. Liever niet, maar als slager moet je wel weten hoe jouw sudderlapje in de winkel komt. Anders ben je een hypocriet.”

„Eerlijk is eerlijk: een dier zelf slachten zou ik niet kunnen. Maar dierenvriend of niet; vegetariër word ik nooit. Ik vind vlees gewoon te lekker. En met mij velen anderen. Ik merk vrij weinig van de veganistische trend die gaande zou zijn. Sterker nog: sinds corona, draait mijn zaak iedere dag omzet alsof het Kerstmis is. Met het lekkere weer afgelopen zomer waren de barbecuepakketten niet aan te slepen. Daar is toch niets mis mee? Kies gewoon voor een duurzaam stukje vlees! Voor mij mag het taboe er wel af: je kan best dierenvriend zijn én slager. Sterker nog: ik geef eerder de hond van een klant wat tartaar, dan een kind een plakje worst.”

Dit interview staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.