’Mijn zoon naar het mbo? Daar werd ik niet vrolijk van’

’Goede wijn behoeft geen krans’, zeggen ze weleens. Daar denk ik anders over. Soms wordt goede wijn namelijk behoorlijk ondergewaardeerd. „Wil jij een ode aan de vakman -vrouw schrijven?” werd mij gevraagd. Ik moest weer denken aan het moment waarop mijn oudste zoon liet doorschemeren dat hij helemaal niet naar de havo, laat staan het vwo wilde. Ik zag hem al op het mbo zitten. En eerlijk? Daar werd ik niet vrolijk van.

Vooroordeel

Net als veel anderen had ik een behoorlijk vooroordeel over het mbo. Nu we een paar jaar verder zijn, vind ik het lastig die vooroordelen naar boven te halen. Want waarop waren ze ook alweer gebaseerd? Feitelijk alleen op de angst dat mijn kind dus niet gaat studeren. Dat mijn kind niet ’hoogopgeleid’ zal zijn.

Ik weet nog goed dat mijn schoonzus riep: „Laat ’m niet naar zo’n ROC gaan hoor! Dat is echt té erg!” En daar zit ie dus nu al twee jaar. Op het ROC in Hilversum. Als het iets níet is, is het erg. Hij wordt er supergoed begeleid. De docenten zijn - uiteraard niet allemaal, maar wel voornamelijk - heel enthousiast en gedreven. En wat ik vooral heel belangrijk vind: de leerlingen krijgen te horen dat ze er toe doen.

Titel

Wat is dat toch, dat alleen de universiteit of het hbo aanzien heeft? Talloze mensen zitten momenteel met een prachtig diploma werk(e)loos op de bank. Of ze werken al jaren ’in de horeca’ na vier jaar studeren, omdat er op hun vakgebied geen baan te krijgen is. Nee, dan mbo’ers. Die worden opgeleid om in de bouw te werken. Als zij het een beetje slim aanpakken, kunnen ze goud geld gaan verdienen.

Nederland heeft vakmensen nodig. Discussies over ’titels’ voor mbo’ers volg ik inmiddels hoofdschuddend. Hoezo is er een titel nodig? Dan probeer je toch alleen maar iets interessants van het mbo te maken door er een chique woord aan te hangen? Waardering moet uit de inhoud komen, niet uit de naam! Het is toch bizar dat we ’Ik heb filosofie gestudeerd’ hoger in aanzien hebben dan ’Ik ben kapster’? Terwijl die kapster waarschijnlijk het werk nauwelijks aan kan, zo druk heeft ze het, en de filosofiestudente maar geen gepaste baan kan vinden.

Toekomst

Het mbo levert heel veel mensen waar we echt om zitten te springen. Mensen zonder wie de economie niet draait. Vorige week viel er bij mij thuis door het gebruik van de föhn een hele elektragroep uit. Je had mijn (hoogopgeleide) vriend tien jaar de tijd kunnen geven maar hij had het niet kunnen oplossen. We waren zó blij met de elektricien die het euvel binnen een uur verholpen had.

Ik pleit voor het beter begeleiden van kinderen in het vinden van een geschikte vervolgopleiding. Dat je lekker soepeltjes door je middelbare school rolt, hoeft niet automatisch te betekenen dat je ’dus’ moet gaan studeren. Misschien wil jouw kind wel iets heel anders; iets met meer toekomstperspectief dan een studie communicatie of kunstgeschiedenis. Misschien wil jouw kind wel naar het mbo! Ga daar, omdat het voor jou niet goed genoeg is, niet voor liggen maar steun je kind!

Stoppen

Het wordt echt tijd voor een switch in ons gedachtegoed. Laten we de term ’laagopgeleiden’ in de ban doen. En daarna, vanuit ons hart, vakmensen eens echt gaan waarderen. Daar hoeven we geen titels voor te bedenken. Daar moeten we alleen maar logisch voor gaan nadenken. Want wat als morgen in jouw huis de stoppen doorslaan? Wat als jouw auto niet meer start? En wat als jouw haar te lang is? Juist: mbo’ers doen er toe!

