Daghoroscoop 7 augustus - Tweelingen: Geen dag voor een ernstig besluit!

VANDAAG JARIG

Jouw geloof kan in de loop van het jaar worden getest, hetgeen kan samenvallen met gebeurtenissen in de kerk of met de leiders van de gemeenschap waartoe jij behoort. Ook kan er sprake zijn van een verandering van carrière die te maken heeft met een wisseling van de wacht in jouw bedrijf.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Jouw baan of reputatie kan de aandacht trekken. Als je carrièregericht bent zul je ontdekken dat jij op de juiste weg bent. Een verzoek om een beter salaris of pensioenplan zal gunstig worden ontvangen. Stel het niet uit tot morgen.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Je aanpassen aan de mensen met wie jij te maken hebt is het beste wat je kunt doen. Schiet een partner te hulp die sociale verplichtingen heeft waar hij/zij geen zin in heeft. Vakantieplannen kunnen het groene licht krijgen.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Het kan een verwarrende dag worden door misverstanden en fouten. Het zal moeite koster helder te formuleren en te denken. Een overactieve fantasie kan tot onrealistische ideeën leiden. Geen dag om een ernstig besluit te nemen.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

In allerlei soorten interactie kunnen misverstanden tot verwarring leiden. Spirituele idealen kunnen indruk op jou maken en je aanmoedigen een cursus meditatie te volgen of een boek te lezen over mystieke wetenschappen.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Houd rekening met een dag van tegenstellingen, maar jouw liefdesleven lijkt stabiel. Kwesties met betrekking tot een lening of andere financiële regeling kunnen misleidend zijn. Laat officiële papieren deskundig controleren voor jij tekent.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Benader elke klus verstandig en gedegen, dan zul je genieten van het uiteindelijke resultaat. Je kunt gevraagd worden een leidende rol te spelen bij een speciale viering en dat zal jouw zelfvertrouwen goed doen. Vrienden houden van jou.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

De week die voor jou ligt ziet er veelbelovend uit. Houd wel rekening met obstakels en moeilijke situaties. Op het meest onverwachte moment kan een conflict ontstaan, hoezeer je ook tracht de vrede te bewaren.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Jouw bereidheid de ideeën van anderen te accepteren maakt je onmisbaar bij een bijeenkomst waar jij kunt bemiddelen. Het zal je geen moeite kosten de juiste persoon te vinden voor problemen die ontstaan. Blijf gewoon rustig.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Het lijkt vandaag verstandig de feiten onder ogen te zien en te beseffen dat jouw denkwereld soms nogal verward is. Vergeetachtigheid kan een forse impact hebben op jouw werk. Probeer je te concentreren en laat je niet afleiden.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Plannen om een droom te realiseren die het eerder niet hebben gehaald kunnen heroverwogen en aangepast worden. Jij bent wijzer geworden, mede door eerdere vergissingen en ervaringen. Je leert jezelf beter kennen.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Er kan sprake zijn van verwarring en misverstanden. Denk twee keer na voor je persoonlijke problemen en de geheimen van medewerkers of collega’s onthult, want zij zullen daar negatief of zelfs boosaardig op reageren.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Vragen die te maken hebben met financiën of juridische zaken kunnen beantwoord worden door ze voor te leggen aan vrienden die van de hoed en de rand weten. Je kunt een onbevooroordeeld advies krijgen en kunt veel geld besparen.

