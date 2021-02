Golden Earring-fan Elsje: Hou je taai George, je weet wel hè, love

’Dit betekent het einde van de Golden Earring.’ Uit alle delen van het land krijg ik lieve berichtjes van mensen die zeggen dat ze direct aan me moesten denken, omdat ze weten wat de Golden Earring sinds mijn jeugd voor me heeft betekend en nog steeds voor me betekent.

Ik kon alleen maar denken wat voor een drama het moet zijn voor George en zijn familie. Om als mens en muzikant te maken te krijgen met de slopende ziekte ALS en geen gitaar meer te kunnen spelen. Ik was niet zo bezig met het einde van de Golden Earring.

Spijt

Ik bekijk wat oude foto’s en draai wat cd’tjes. Uiteindelijk bij het horen van Winter Harvest komt dan toch het besef en de drang mijn gevoel te verwoorden.

In 1986 werd ik ’besmet’ met het virus en het bleek hardnekkiger dan een pandemie. Ik mocht in 1984 - ik was net 12 jaar - al met mijn broer Frank en zijn vriendin Mariette mee naar een optreden in het oude Noorderligt in Tilburg, maar dat aanbod sloeg ik netjes af. Achteraf natuurlijk spijt...

Twee jaar later werd ik door mijn middelbare school vriendin Merel meegevraagd naar een concert in een manege in het Brabantse Esbeek. Vooraf hebben we het album Second Live van haar broers gedraaid om toch wat teksten mee te kunnen zingen. Vanaf de eerste rij - het heeft er altijd al in gezeten - hebben we dat ook gedaan.

Warme gevoelens

Zoals bij ieder Brabants concert werd er met bier gegooid, maar voor mij was het alleen maar betoverend en opzwepend. En dat is het altijd gebleven. Het begin van fan-zijn. Vele uren heb ik doorgebracht in maneges, sportzalen en later ook theaters. Er zijn mooie vriendschappen ontstaan waaraan ik met warme gevoelens terugdenk.

Sommige vriendschappen waren veel meer dan alleen Earring. Ik ging met Kari-Anne de eerste keer naar Amerika. Deze vrienden boden troost toen mijn moeder ziek was en overleed. In de tijd na mijn ongeluk toen ik in een rolstoel zat, kon ik alle concerten op het podium vanuit de coulissen beleven met als ’hoogtepunt’ dat ik tussen de gitaren van George heb moeten plassen, omdat de roadies geen tijd hadden om de rolstoel van het podium af te tillen.

Of was het hoogtepunt dat Barry me in de kleedkamer op het toilet wilde tillen, omdat ik er zelf vanuit de rolstoel niet opkwam? Vivienne kwam me meestal halen en bracht me midden in de nacht terug naar het revalidatiecentrum in Tilburg, waarna ze zelf terugreed naar Zevenhuizen, maar ook George heeft me daar opgehaald en meegenomen naar een concert.

Whiskey

Mijn vader reed me in die tijd ook af en toe, zodat ik een show kon zien, terwijl hij met manager Robbie een glas wijn of whisky dronk. Toen later Nicky, Coco en Charlie geboren werden, bezocht ik minder concerten, maar zoals het gaat met fan-zijn, ging het nooit helemaal weg.

De laatste jaren trad de Earring al minder frequent op en hebben we met name in het festivalseizoen van ze mogen genieten. ’s Winters was het in Nederland waarschijnlijk te koud voor Barry. Het laatste concert was in Ahoy in november 2019. Ik was er toevallig bij, want eigenlijk vond ik het te massaal. Met kleinere intieme zalen heb ik meer.

Laatste keer

Mijn mooiste laatste ervaring was een aantal maanden daarvoor; Den Hout Pasen 2019. De meiden waren inmiddels oud genoeg om een concert te bezoeken. Ik wilde ze laten ervaren wat de Earring was. Mijn man John en ik hebben samen met de meiden op de eerste rij het concert gezien: een drumstok gevangen, plectrums gekregen en kennisgemaakt met George, Barry, Rinus en Cesar. Wat een mooie concert-ervaring en maar goed dat ik toen niet wist, wat ik nu wel weet....

Bedankt voor alles.

En George, ik zou graag tegen je willen zeggen: Hou je taai, je weet wel hè. Love. Exact die woorden schreef je mij toen ik het moeilijk had.