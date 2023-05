Praat mee: Moet er een prijsplafond voor brood en melk komen?

In één jaar tijd is de gemiddelde voedselprijs in Groot-Brittannië met zeker 19,1 procent gestegen. De Britse regering grijpt nu in en vraagt supermarkten of zij op vrijwillige basis een maximumprijs voor essentiële producten willen invoeren. Welke producten daar precies onder vallen, mogen winkeliers zelf bepalen. Dit zou boodschappen weer betaalbaarder voor Britten moeten maken.

Inflatie

„Voor tienduizenden Britse gezinnen zijn de prijsstijgingen niet bij te houden”, zegt correspondent Anne Saenen tegen RTL-Nieuws. „Meer dan de helft van de volwassenen in Groot-Brittannië zegt minder eten en drinken te kopen of, in het ergste geval, maaltijden over te slaan. Sommige ouders gaan zelfs over tot het stelen van babymelk, of verdunnen flesvoeding omdat melkpoeder zoveel duurder is geworden.”

Het vrijwillige prijsplafond is gebaseerd op anti-inflatiemaatregelen die in Frankrijk zijn ingevoerd. Om de Franse consument in deze dure tijden bij te staan, werden er namelijk voor verschillende producten stabiele prijzen gegarandeerd.

Weinig vertrouwen

Branche-organisatie British Retail Consortium (BRC) heeft maar weinig vertrouwen in het voorstel. „Dit plan zal niks uithalen”, zegt Andrew Opie, directeur voedsel en duurzaamheid. Volgens hem zit het probleem ’m namelijk niet in de winst die supermarkten behalen. „Stijgende voedselprijzen hebben alles te maken met de hoge kosten voor energie, transport en arbeid. Prijzen kunnen niet dalen, want er is geen geld over in de voedselketen.”

Dat dergelijke maatregelen lastig te realiseren zijn, blijkt ook uit de veelbesproken groentetaks. In Nederland wordt er nog altijd hevig gediscussieerd of de belasting op groente en fruit verlaagd of zelfs afgeschaft moet worden. Het zou de inflatie tegengaan én Nederlanders aanmoedigen om gezonder te leven. Onderzoekers stellen echter dat de uitvoering hiervan te ingewikkeld is. Zo zou het lastig te bepalen zijn op welke producten de maatregel mag worden toegepast.

Praat mee

Reacties op Twitter

