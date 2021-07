9 keer ’onze’ Katja Herbers in de leukste films en series

Films:

Westworld (2018)

De Amerikaanse sciencefiction-serie Westworld, te zien bij HBO, gaat over een gelijknamig amusementspark. In dit park worden gasten verwelkomd door robots die niet te onderscheiden zijn van echte mensen. Op het moment dat de robots zelfbewustzijn creëren, komen ze in opstand. De serie kent inmiddels drie seizoenen. Voor de Nederlandse Herbers was in seizoen twee en drie een hoofdrol weggelegd, namelijk die van Emily.

IMDB score: 8.6/10. De trailer van Westworld vind je hieronder:

Weg van Jou (2017)

In deze romantische komedie speelt Katja Herbers de rol van de stadse Evi. Evi is klaar voor haar nieuwe baan in Rio de Janeiro wanneer blijkt dat haar baas een andere overplaatsing in gedachten heeft: het Zeeuwse platteland. Weigeren is geen optie, en dus gaat Evi met frisse tegenzin naar Terneuzen. Zal haar humeur omslaan wanneer ze schipper Stijn ontmoet en zal ze toch aarden in Zeeland? In deze film schittert Herbers naast andere BN’ers als Maarten Heijmans, Elise Schaap en Imanuelle Grives.

IMDB score: 6.4/10. De trailer van Weg van Jou vind je hieronder:

Mannenharten (deel 1 in 2013, deel 2 in 2015)

De film mannenharten volgt het leven van verschillende mannen in Amsterdam. Eén van die mannen is Wouter, gespeeld door Jeroen Spitzenberger. Katja Herbers speelt de rol van Nicole, die in deel 1 onverwachts zwanger is van Wouter. Wanneer ze dit aan hem vertelt, reageert hij niet zoals zij gehoopt had. Ze gaat naar een kliniek voor een abortus, maar is dit wel wat zijzelf én Wouter willen? In deel 2 beleeft Nicole haar doorbraak als schrijfster, maar haar succes zorgt voor spanningen tussen haar en Wouter. Andere rollen in deze film zijn weggelegd voor onder anderen Georgina Verbaan en Barry Atsma.

IMDB score: 5.7/10. De trailer van Mannenharten deel 1 en deel 2 vind je hieronder:

Series:

Evil (2019)

Haar rol in Evil was de reden waarom Herbers was uitgenodigd bij The Late Show. Herbers speelt de rol van forensisch psycholoog Kristen Bouchard. Wanneer de sceptische Kristen een aanbod krijgt van een priester om hem te helpen bij het oplossen van mysteries en duiveluitdrijving, voegt ze zich bij zijn team om psychologische profielen op te stellen van mensen die bezeten lijken. Haar sceptische houding wordt meerdere malen op de proef gesteld door zaken die ze niet kan verklaren. De aantrekkingskracht tussen de psycholoog en de priester is zeker aanwezig.

IMDB score: 7.7/10. De trailer van Evil vind je hieronder:

The Leftovers (2017)

Katja Herbers veroverde in 2017 een rol in het derde en laatste seizoen van de Amerikaanse HBO-serie The Leftovers. The Leftovers vindt plaats drie jaar nadat plotseling 2% van de wereldbevolking op mysterieuze wijze is verdwenen. Herbers vertolkt in drie afleveringen de bijrol van Dr. Eden.

IMDB score: 8.3/10. De trailer van The Leftovers vind je hieronder:

Manhunt: Unabomber (2017)

Het verhaal van deze Amerikaanse misdaadserie volgt FBI-agent James, die onderzoekt doet naar een man die door de jaren heen bekend is komen te staan als de Unabomber. De Unabomber pleegde een reeks bomaanslagen tegen mensen die volgens hem schade aanrichten aan het milieu. Katja Herbers speelt de rol van Linda, de schoonzus van de Unabomber. Als zij de manier van spreken van haar zwager herkent in teksten in de media, vermoedt zij dat hij er iets mee te maken heeft.

IMDB score: 8.1/10. De trailer van Manhunt: Unabomber vind je hieronder:

The Americans (2015)

Herbers wist een bijrol te veroveren in het derde seizoen van de Amerikaanse spionageserie The Americans. Het verhaal draait om twee KGB-agenten (de geheime dienst van de Sovjet-Unie) die in Washington als spionnen wonen. Herbers speelt in meerdere afleveringen de gastrol van Evi Sneijder, een Europese studente die tijdens de Koude Oorlog in een Russische gevangenis terechtkomt.

IMDB score: 8.4/10. De trailer van The Americans is hier te zien.

Manhattan (2014)

In de Amerikaanse dramaserie Manhattan was een hoofdrol weggelegd voor de Nederlandse Herbers. De serie gaat over een groep wetenschappers die in de jaren 40 ‘s werelds eerste atoombom proberen te ontwikkelen. Herbers speelt de rol van Helen Price, de enige vrouw in het team. Na twee seizoenen werd in 2016 de stekker uit de serie getrokken, omdat de serie te weinig kijkers wist te trekken.

IMDB score: 7.8/10. De trailer van Manhattan vind je hieronder:

Divorce (2012)

Maar in Nederland zal bij velen Katja Herbers bekend staan om haar rol in de hitserie Divorce. In de populaire dramaserie speelt Herbers de hilarische en ietwat hysterische rol van Joyce Waanders, de vriendin van Joris (gespeeld door Waldemar Torenstra). Omdat Joyce door alle ivf-behandelingen in de ogen van Joris is veranderd, wil hij niet met haar verder. Hij gaat samenwonen met zijn twee (eveneens gescheiden) vrienden Boudewijn en David, gespeeld door Jeroen Spitzenberger en Dirk Zeelenberg.

IMDB score: 7.6/10. Een terugblik van seizoen 1 van Divorce vind je hieronder: