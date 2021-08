’Hoe kan ik mijn volle reiskoffer een beetje downsizen?’

„Ik snap het probleem maar al te goed, want ik kamp er al jaren mee. Dat hangt uiteraard ook af van de bestemming, maar ik vind eigenlijk dat je gewoon mee moet nemen wat je denkt nodig te hebben. Het liefst zeul ik mijn hele kledingkast mee. En als dat achteraf te veel blijkt te zijn, is dat ook geen ramp. Want zeg nou zelf, je kunt beter te veel keus hebben dan te weinig toch? Dus als ik met de auto reis doe ik daar helemaal niet moeilijk over.

Ik verpak mijn spullen in diverse tassen: schoenen, laarzen, kleding, beauty items, handdoeken, leesvoer, diversen. Zo lijkt het ook niet alsof ik zelf heel veel meezeul, want als we met het gezin weggaan neem ik uiteraard ook hun shampoo, crèmes, douchespullen, bladen, boeken, sportitems en andere rommel mee. En het is lekker overzichtelijk. Voor het gemak plak ik er grote etiketten op met duidelijk opschrift, zodat ik eenmaal op de plek van bestemming niet steeds de vraag krijg waar wat ligt (lees: dan heb ik immers OOK vakantie).

Opklapbedjes

Het feit dat ik altijd erop aangekeken word dat ik de meeste bagage heb van het gezin, neem ik dan maar op de koop toe. Kijk ma weer met al haar tassen, die kofferbak is alleen al voor haar bestemd… Ooit zijn we per ongeluk door een boekingsfout met z’n vieren (vier volwassenen) op een tweepersoonskamer met twee extra opklapbedjes beland in Italië.

De paniek was groot, want naast de vier aaneengeschakelde bedjes (je moest overspringen om van het ene in het andere bed of in de douchecel te komen) was er geen ruimte meer voor onze bagage, die amper in de luxe hoteltrolley pastte. De receptioniste zag de paniek in mijn ogen en reserveerde zonder aarzelen een appartement bij vrienden van haar om de hoek. Een nog ingepakte fles parfum uit mijn beautytas viel haar uiteraard als dank ten deel. Zo! Dat scheelde ook weer extra bagage.

Miniflesjes

Dat je voor een week net zoveel meeneemt als voor twee weken, geloof ik graag. En dat is natuurlijk ook zo. Je neemt immers je basisspullen mee en vier of vijf paar schoenen is in mijn ogen echt niet te veel. Je moet er immers een avondje op kunnen flaneren (hakken), iets makkelijker kunnen shinen (espadrilles of sleehak), sporten en wandelen (sneakers/wandelschoenen), op het strand verschijnen (slippertjes) of mee opvallen in het restaurant (hippe shoes). Voilà, dan ben je er al.

En dan hebben we het nog niet eens over meerdere items in een genre, dus bijvoorbeeld twee paar slippertjes (voor aan de zwembadrand bijvoorbeeld). En die paar extra tuniekjes, wat ondergoed en dergelijke voor een weekje extra weegt natuurlijk niks.

Waar je wel op kunt ’bezuinigen’ bij een weekje weg, is bijvoorbeeld op de beautyspullen, die doe ik in dat geval voor een paar dagen over in speciale miniflesjes, lege lenzendoosjes of bij haast koop ik die miniflesjes bij de drogist. Dat scheelt zo een paar kilo. Een minitube geconcentreerd wasmiddel mag ook niet ontbreken, want dan was je onderweg even wat sokken, ondergoed en een bloesje!

Kleurschema

Ga ik met het vliegtuig of de trein, dan is het een andere kwestie helaas. Dan is downsizen echt een must, zeker als je alleen maar handbagage mee mag nemen. Ik doe het mezelf niet meer aan om die loodzware koffer in de trein te hijsen, want er is niet altijd een charmant persoon die je helpt in de buurt. En ook de stress bij het inchecken als de koffer weer eens te zwaar is, bespaar ik mezelf.

De keren dat ik de koffer moest legen en alsnog tien kilo handbagage meezeulde in mijn ’noodtas’ (altijd paraat hebben trouwens!) is niet meer te tellen. De kunst van het weglaten wordt dan toegepast. In mijn geval hou ik mezelf vast aan een verplicht kleurschema. Dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Ik kies voor een of twee tinten die met de basisitems te combineren zijn. En ik denk in laagjes: vest, jas, trui, jeans, dat gaat allemaal onderweg aan. Neem kleding van licht materiaal mee in de koffer, dan kun je meer meenemen.

Rolsysteem

Sieraden mogen alleen in het zilver of goud mee en niet in alle tinten, dat scheelt weer een paar kilo, en voor schoeisel geldt hetzelfde. Of in echte noodgevallen: neem alleen een of twee paar neutrale schoenen mee. Mijn zwarte cowboylaarzen doen het wat dat betreft altijd goed, passen overal bij, slenteren lekker en kunnen ook prima bij een etentje. Tip: draag die laarzen tijdens de reis, dat scheelt ook weer gezeul. En neem de lichtste gympen die je bezit mee in de bagage.

Proppen in de koffer of reistas is ook niet meer nodig, want sinds ik het ’rolsysteem’ hanteer lijkt er veel meer kleding in mijn bagage te passen. En nog een voordeel: opgerolde kleding komt ook niet gekreukt aan op de plek van bestemming. Stop riemen en sokken in de schoenen, dat scheelt ook weer.

Handdoeken neem ik nooit mee, maar wel hammamdoeken; die drogen prima af, maar zijn superdun en licht. Bewaar sowieso in de bagage altijd een ultradunne, maar wel grote ’noodtas’ voor het geval je onderweg nog leuke items shopt. Die kunnen dan als handbagage (handtas erin stoppen) mee!

Oproep

