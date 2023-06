Praat mee: Moeten er dezelfde regels komen voor e-bikes als voor brommers en scooters?

„Aangereden door een f*cking #VanMoof die sneller dan het licht bleek”, schrijft Angela Groothuizen op Twitter. „Alles doet zeer.” De populaire elektrische fiets is niet meer weg te denken uit het straatbeeld en zorgt wel vaker voor problemen in het verkeer. Toch gelden er geen andere regels voor e-bikes dan voor ’gewone’ fietsen.

Brommers en snorfietsen

Voor brommers en snorfietsen ligt dat anders. Daar moet een bestuurder minimaal zestien jaar zijn, een bromfietsrijbewijs hebben en een helm dragen. Ook moeten beide tweewielers verzekerd zijn en voorzien zijn van een kentekenplaat. Brommers zijn daarnaast niet welkom op het fietspad en dienen op de rijbaan of een speciaal bromfietspad te rijden.

Maximumsnelheid

Ter vergelijking: volgens berekeningen van De Volkskrant gaat een elektrische fiets op eigen kracht meestal niet harder dan 25 kilometer per uur. Deze snelheid wordt echter regelmatig opgevoerd tot 30 kilometer per uur middels speciale opvoersetjes. Er geldt geen maximumsnelheid.

Bij brommers en snorfietsen is dat wél het geval. Voor brommers ligt de grens bij maximaal 45 kilometer per uur en een snorfietser mag niet harder dan 25 kilometer per uur.

Betutteling

Ondanks een door het CBS waargenomen stijging van ongelukken met e-bikes, zijn er maar weinig voorstanders van strengere regelgeving. Wanneer er termen als ’helmplicht’ en ’maximumsnelheid’ voorbijkomen, spreken Twitteraars massaal van betutteling.

Volgens velen kan er beter gekeken worden naar een veiligere infrastructuur: fietspaden zouden momenteel te smal zijn voor de toenemende diversiteit aan tweewielers.

Reacties op Twitter

Elisabeth vindt ’t Angela’s eigen schuld.

Niet iedereen ziet een helmplicht zitten.

Van Mirjam ziet graag meer aandacht voor e-bikes in theorie-examens.

Lily vindt elektrische fietsen gevaarlijk.

