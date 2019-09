‘Mag ik meekijken in klassenapp kind?’

Mariëlle: „Ik zou als moeder zeker controle houden op de app. Want er wordt wel degelijk gepest in die groepen. Het begint al op de lagere school, en zet zich voort op de middelbare school. Jongeren hebben vaak nog niet die impulscontrole en zeggen soms dingen die pijnlijk zijn voor anderen.”

Spieken

„Daarom zou ik (twee) wekelijks even in de telefoon spieken. Ik heb het thuis ook weleens aan de hand gehad: ik zag dat bewuste gesprek, vond het niet leuk en heb het besproken met mijn dochter. Ik vroeg hoe ze dat meisje daar op aan ging spreken. Het is meer het starten van een discussie met je kind. Wanneer is het pesten en wanneer is het plagen? Hoe gaat je kind daarmee om?”

Porno

Als ouder moet je volgens Mariëlle zelfs over de privacy van je kind heenstappen als je vermoedt dat er wordt gepest of dat er dingen in die groep gebeuren die niet in de haak zijn. „Vooral bij een kind op de basisschool - mits die al een mobiel heeft - moet het dan maar even stiekem.

Of je stelt voor om er, bijvoorbeeld een keer per maand, samen naar te kijken. Het beste kun je dit soort afspraken maken vóór je de telefoon geeft. Er bestaat weliswaar zoiets als privacy, maar je bent ook aan het opvoeden.

Binnen sommige groepsapps worden ook pornofilmpjes gedeeld. Als dat kinderporno is - en dat is het soms - dan is je kind strafbaar als hij/zij zoiets op de telefoon heeft. Kinderen hebben daar geen idee van. Als je ze goed hierin opvoedt, hoef je tegen de tijd dat ze 13, 14 zijn niet meer mee te kijken.”

