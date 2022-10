Vind jij dat er te moeilijk over vreemdgaan wordt gedaan?

Vreemdgaan zit in onze genen zegt Bram Buunk, hoogleraar evolutionaire sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mannen hebben namelijk de drang om overspel te plegen, omdat zij zo meer kans hebben op nakomelingen. Ook bij vrouwen is er een genetische prikkel aanwezig, maar meer omdat ze andere heren leuker, liever en aantrekkelijker vinden dan hun eigen partner, aldus hoogleraar Buunk. Het feit dat het in onze genen zit, maakt het wellicht lastig om een monogame relatie te hebben.

Fantasie

Uit zijn onderzoek is gebleken dat bijna alle mannen en tachtig procent van de vrouwen fantasieën hebben over vreemdgaan, meldt RTL Nieuws. Maar dat is wel anders dan het vervolgens ook écht doen. Bijna tachtig procent van de Nederlanders beschouwt buitenechtelijke escapades daarentegen als verkeerd. Juist het fysiek vreemdgaan, zou je relatie schaden.

Of telt fantaseren over iemand anders dan je partner ook als vreemdgaan? Uit onderzoek blijkt dat mensen het effect van emotioneel vreemdgaan nogal eens vergeten. Eén op de twee mensen heeft namelijk weleens het gedrag van zijn of haar partner als ontrouw beleefd. Die lieve appjes naar een collega of het delen van geheimen met een ander dan je partner, kunnen vaak als de boosdoener worden gezien.

Open minded

Aan de andere kant hoor je ook steeds meer stellen zeggen, dat zij geen regels hebben en toch elkaars grenzen weten. Zou dit betekenen, dat er een beweging gaande is om meer open minded in je relatie te staan als het gaat om andere contacten?

Reacties op Twitter

Krelis vindt het onderzoek van meneer Buunk ongeloofwaardig, omdat hij zich afvraagt of Buunk het de vrouwen zelf heeft gevraagd.

Wil is van mening, dat iedereen het lekker zelf mag uitmaken of ze vreemdgaan, daar hoeft niemand een oordeel over te hebben.

Veluwse Wolf heeft zelf overspel gepleegd en vindt dat de relatie er op de lange termijn slechter van wordt.

Praat mee

Vind jij dat we te krampachtig over vreemdgaan nadenken, omdat het tenslotte wel in onze genen zit? Of vind jij dat het niet door de beugel kan om op zijn tijd een slippertje te maken? Praat mee op onze Facebookpagina!

