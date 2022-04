Daghoroscoop 30 april - Er wacht een bijzondere ontmoeting, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Wat betreft je inkomen lijkt de situatie stabiel te blijven, pas in de tweede helft van dit jaar valt er enige verandering te verwachten. Misschien zul je dan meer risico durven te nemen, min of meer gedwongen door beslissingen die je zult moeten nemen. Laat daarbij jouw intuïtie je gids zijn.

ZONDAG JARIG

Als je intuïtie goed staat afgesteld, zul je de juiste financiële besluiten nemen. Zo niet, dan is enige schade niet te voorkomen. Gelukkig wijst veel erop dat je voorgevoelens juist zijn. Qua huis en gezin blijft dit een stabiel jaar. Hoewel je graag klaagt over geldzaken, zul je niet in armoede verkeren.

RAM

Je kunt wat angstig of zenuwachtig zijn. Probeer stress te onderdrukken met fysieke inspanning. De kosmos is je goed gezind als je meer wilt verdienen. Dit is niet het moment om te gokken, al is een kleine winst niet uitgesloten.

STIER

Een harmonieus weekend stelt je in staat te ontspannen en te doen wat je graag doet. Liefde staat hoog op de lijst van mogelijkheden. Als je er nog niet aan toe bent om een gezin te stichten, vergeet dan niet voorbehoedsmiddelen te gebruiken.

TWEELINGEN

Angst en ernst kunnen dit weekend kenmerken. Probeer irritatie te voorkomen. Je verlangen naar rust en vrede wordt waarschijnlijk niet ingewilligd. Restricties rond een liefdesaffaire kunnen voor onzekerheid zorgen.

KREEFT

Vrienden kunnen informatie verschaffen en je datgene influisteren wat je graag hoort. Wees niet zuinig met het geven van liefde; probeer er voor anderen te zijn. Aanmoediging, steun en wederzijds respect zijn jouw sleutelwoorden.

LEEUW

Naarmate je minder verwacht, zul je beter af zijn. Alles wat te maken heeft met jouw financiën of beroep lijkt aan vertraging onderhevig. Als je hoopt iets met winst te kunnen verkopen, zul je waarschijnlijk teleurgesteld worden.

MAAGD

Een sterke aantrekkingskracht tot exotische oorden, mensen en dingen kan ervoor zorgen dat je wat teleurgesteld kunt zijn in je huidige omgeving. Sluit je aan bij een organisatie van vrijwilligers om, bijvoorbeeld, een diersoort te redden.

WEEGSCHAAL

Blijf lekker thuis. Je neiging om van alles te kopen wat je niet nodig hebt, kan een bres slaan in jouw budget en dat kan tot ruzie met je partner leiden. Ga je toch shoppen, dan is het onwaarschijnlijk dat je vindt wat je zoekt.

SCHORPIOEN

Echt een weekend om mensen te ontmoeten. Je kunt uitgenodigd worden voor een leuke bijeenkomst. Maak je geen zorgen over je outfit, je zult warm verwelkomd worden. Je kunt die ene, bijzondere persoon tegenkomen.

BOOGSCHUTTER

De kosmos kan minder behulpzaam zijn dan de afgelopen dagen. Wanneer je jezelf echter onopvallend opstelt, zal het weekend aangenaam beginnen. Luister naar de signalen die je lichaam jou geeft.

STEENBOK

Een stroom uitnodigingen kan de keuze bemoeilijken wat je moet doen. Ben je onderweg, houd dan rekening met een plotselinge verandering die je op een andere plaats kan doen belanden dan dat je van plan bent.

WATERMAN

Veranderingen kunnen je onzeker maken. Pas je aan, al vind je dat niet gemakkelijk. Een praktische kwestie kan er de oorzaak van zijn dat je jezelf afzondert en minder warme gevoelens koestert jegens degenen die je na staan.

VISSEN

Bij vrienden of kinderen kun je een aantrekkelijke nieuweling(e) tegen het lijf lopen. Zorg thuis voor liefde en harmonie. Controleer bankrekeningen; je kunt over de schreef zijn gegaan, zonder het te beseffen, met het kopen van spullen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!