Daghoroscoop 3 mei - Sterrenbeeld Ram: Doe iets ongebruikelijks!

VANDAAG JARIG

Het komend jaar ziet er voorspoedig uit, volgend jaar trouwens ook. Een goed leven zal jouw deel zijn, met persoonlijke en sensuele pleziertjes. Je kunt jouw leven naar een hoger niveau tillen, ongeacht de vraag of je je dat kunt permitteren. Reken op de kosmos als jij op obstakels stuit.

STERRENBEELD RAM

Ook al is de huidige kosmische trend niet geheel gunstig toch zal het tij in jouw voordeel keren, zeker als jij met iets nieuws begint. Ga iets creatiefs of ongebruikelijks doen als alledaagse activiteiten en plichten een corvee voor u zijn.

STERRENBEELD STIER

De kosmos stelt je in staat financieel een paar veranderingen op de rails te zetten. Misschien kunt je anderen trainen op een terrein waar jij een expert bent of begin je een bedrijf vanuit jouw huis. Koop nu wat je al lang wil hebben.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij hebt vandaag de moed en doorzettingskracht om op te treden in een situatie die jou aan het hart gaat. Het kan een uitdagende dag worden met een zware werklast. Je kunt het echter aan en hoger klimmen op de professionele ladder.

STERRENBEELD KREEFT

Jij krijgt veel voor elkaar als je doelgericht te werk gaat. Vanmiddag kan jou het gevoel bekruipen dat je iets hebt gemist. Dat heeft niet met jouw werk te maken, maar met een situatie of een misverstand. Luister naar jouw intuïtie.

STERRENBEELD LEEUW

Als je eigen baas bent en onzeker over de prijs die jij moet berekenen voor bewezen diensten voorkom dan sowieso dat jij jezelf tekort doet. Onzekerheid in een goede relatie verdwijnt pas als een hinderlijke situatie is opgelost.

STERRENBEELD MAAGD

De kosmos zet jouw carrière in het zoeklicht. Een uitgelezen moment om een project te starten en de ideeën en plannen in stelling te brengen die betrekking hebben op een creatief ontwerp. Lees advertenties als jij een baan zoekt.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De kosmos staat positief tegenover elke nieuwe start. Een project of plan dat nu ontwikkeld wordt heeft een grote kans op succes. Aan goodwill zal het jou niet ontbreken. Een onverkwikkelijke familiesituatie wordt opgelost.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Er kan de hele ochtend een rusteloze sfeer in de lucht hangen. Laat je niet van de wijs brengen en laat iemands humeur niet jouw dag verpesten. Ga verder met wat voltooid moet worden en gebruik de creatieve energie die jij hebt.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De kosmos kondigt het begin aan van een persoonlijke of professionele relatie. Communiceren gaat jou steeds beter af. Jouw organisatietalent neemt toe en zal je helpen de laatste hand te leggen aan een belangrijke klus.

STERRENBEELD STEENBOK

Laat jouw plannen niet verstoren. Begin een gesprek over een gevoelig onderwerp met iemand die jou dierbaar is zodat een heikele kwestie de wereld uit geholpen wordt. Concentreer je op het heden en op hetgeen jij kunt vertrouwen.

STERRENBEELD WATERMAN

Iedereen met groene vingers kan vandaag gebruik maken van de positieve invloed van de kosmos en aan de slag gaan met planten en zaden. Het zal je ontspannen en kan ook winstgevend zijn als je jouw artisticiteit in de strijd gooit.

STERRENBEELD VISSEN

Voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling is van belang te luisteren naar jouw onderbuikgevoelens. Probeer erachter te komen wat jou een veilig en vertrouwd gevoel geeft. Er kan een liefdevolle relatie ontstaan met een speciale vriend(in).

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.