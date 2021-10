Daghoroscoop 25 oktober - Een gunstige dag voor vruchtbare gesprekken, Leeuw

VANDAAG JARIG

Financieel lijk je er goed voor te staan en er zullen kansen te over zijn om een mooie baan te vinden. Heb je op dit moment geen baan dan zal dat niet lang meer duren en heb je een goede baan dan heb je zicht op een nog betere, misschien in je huidige bedrijf of in een zaak in dezelfde branche.

RAM

Een constructieve dag; je kunt anderen inspireren en iets tot stand brengen. Aanbiedingen kunnen je om de oren vliegen ; men wil graag met je samenwerken. Je zult in staat zijn je team zo te kiezen dat het onverslaanbaar is.

STIER

Je zult aangenaam verrast zijn als een collega je als een expert kenmerkt op jouw terrein. Als je baas daarvan getuige is zul je helemaal in je element zijn. Recht je rug en beloon jezelf met een boek. Geluk is met je, maar tart het niet.

TWEELINGEN

Iemand die je via vrienden ontmoet kan een nuttig zakelijk contact worden. Er wachten je een paar bijeenkomsten waaraan je niet kunt ontkomen maar die nogal saai zijn. Tracht er zelf wat jeu aan te geven.

KREEFT

Je kunt wat overgevoelig zijn voor de stemming van anderen. Dat kan ervoor zorgen dat je er bent als iemand begrip nodig heeft. Probeer wel objectief te blijven. Vat het niet persoonlijk op als iemand het niet met je eens is.

LEEUW

Een gunstige dag voor vruchtbare gesprekken. Houd je aan gemaakte afspraken. Winst neemt toe als collega’s en jij hetzelfde doel kiezen. Maak gebruik van je goede geheugen en wees niet bang van mening te veranderen.

MAAGD

Met je creativiteit valt geld te verdienen en je hoeft er waarschijnlijk niet eens de deur voor uit. Focus op een product waaraan het publiek behoefte heeft. Een hobby kan een lucratieve nering worden. Verwen je geliefde met aandacht.

WEEGSCHAAL

Een ideale dag voor een presentatie of verkoopdemonstratie. Wees niet bang een publiek tegemoet te treden. Je staat graag in het middelpunt en kunt die kans nu krijgen. Autoriteiten zullen je opmerken en onder de indruk zijn.

SCHORPIOEN

Je spreekvaardigheid is vandaag optimaal waardoor je zelfs de meest koppige tegenstander aan jouw kant krijgt. Dat kan zakelijk geweldig van pas komen. Een filosofisch debat kan je inspireren iets in je houding te veranderen.

BOOGSCHUTTER

Let op je uiterlijk; je kunt in de schijnwerpers terechtkomen. Je zult hoe dan ook worden opgemerkt en je baas zal niet voorbij gaan aan hetgeen je te zeggen hebt. Nieuwe zaken zijn potentieel lucratief.

STEENBOK

Streef naar het veiligstellen van jouw toekomst als je carrière voorspoedig verloopt. Houd de touwtjes in eigen handen. Stel zo nodig bepaalde plannen bij. Tracht flexibel te blijven zodat het contact met andere mensen positief blijft.

WATERMAN

Als je je senang voelt in je werk zal dat afstralen op je relaties. Een voortreffelijk moment om voor zaken of plezier op reis te gaan. Als je met vrienden onderweg bent kun je bijzondere ervaringen opdoen.

VISSEN

Zet je intuïtie en nieuwsgierigheid op praktische wijze in. Onderzoek kan antwoorden opleveren die anderen zijn ontgaan. Je bent nu overtuigend en zult goed uit je woorden komen. Let op verborgen aanknopingspunten.

