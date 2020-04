Slapeloze nachten heb ik er niet van, maar flink de balen wel. Hoewel drie mannen bij toerbeurt voor deze column tekenen, blijkt al ergens in februari uit de jaarplanning dat ik dit voorjaar voor de tweede maal op rij aan de beurt ben voor het thema Koningsdag. „Haha, dat is karma. Dan had je er vorig jaar maar niet zo op moeten afgeven,” klinkt het thuis weinig meelevend als ik de onheilstijding voorlees.

Stoere vrouwen

Een smeekbede per e-mail aan de ‘cheffin-columns’ van VROUW blijft zonder resultaat: ze is onverbiddelijk. „Het is je lot,” zo reageert ze op mijn verzoek een ander onderwerp dan het door mij zo verfoeide feest te mogen behandelen. Nu het eind april is, blijkt hoe jammerlijk die afwijzing is. Want juist nu jeuken mijn handen om een razend enthousiast en opbouwend stukkie over het andere geslacht te tikken.

Had ik eerder genereus de ruimte gekregen voor belangrijker zaken dan zaklopen en koekhappen, dan had hier een lofzang gestaan over alle geweldige vrouwen die ik de afgelopen ‘corona-weken’ op tv zag of privé sprak. Volwassen meiden met cruciale functies in de gezondheidszorg. Op alle denkbare niveaus. En stoere vrouwen die nu al bijna twee maanden het partnerschap combineren met thuiswerken, een compleet huishouden, de moederrol én leraar zijn. Wat had ik hier graag de loftrompet over hun flexibiliteit willen steken. Maar nee hoor.

Koningsdag

Dit stukje moest en zou over Koningsdag gaan. Nee, ik ga hier niet mijn vreugde over de afgelasting uitspreken. Want ik weet dat miljoenen het wél naar de zin hebben met een schijtlollige oranje pruik op hun beschonken kop. En wie ben ik om iemand een feestje te misgunnen? Maar laat me niet over iets schrijven dat ik veracht en dat vervolgens ook nog eens van de kalender verdwijnt. Wie zeiden daar iets over karma en lot...?