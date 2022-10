Zou jij met je kind(eren) naar een festival gaan?

Veel kinderen zouden er niet aan moeten denken, samen met je ouders op een feest of festival staan. Ouders willen vaak niet weten wat hun kinderen uitspoken, en andersom willen kinderen dat vaak ook niet weten. Velen zullen er waarschijnlijk voor kiezen om plekken waar hun kinderen komen toch maar te vermijden.

Samen

Toch kan het best gebeuren dat ouders naar hetzelfde feest of festival gaan als hun kinderen. Dan zal de kans ook aanwezig zijn dat jullie elkaar tegenkomen. Misschien zullen ouders en kind dan besluiten om samen richting het feest of festival te vertrekken. Aan de andere kant, zijn er ook meer dan genoeg ouders in Nederland die het wel heel leuk vinden om met hun kinderen naar dit soort evenementen te gaan.

Op Twitter is te lezen dat vele mensen regelmatig met hun kinderen naar concerten, feesten of festivals gaan. Zij ervaren dit juist als erg leuk.

Reactie

Plieniee wil juist graag met haar ouders naar een festival.

Anja heeft samen met haar dochter op een festival een hele leuke avond gehad.

Stientje is in 2019 met haar dochter naar ADE geweest, en vond het een hele leuke nacht.

Praat mee

Wat vind jij? Zou jij gaan feesten met jouw zoon of dochter? Of wil je niet weten wat hij of zij uitspookt, en ga je liever apart van hen? Praat mee op onze Facebookpagina!

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.