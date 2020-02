Moet de politie harder optreden tegen seksuele intimidatie?

Met een vriendin bedoelt men dat je een beroep kunt doen op ‘sterke vrouwen’ als luisterend oor. Deze groep bestaat onder andere uit een team van influencers, journalisten en kunstenaars waarmee je contact kunt opnemen als je je onveilig voelt of ’gewoon even wilt praten’. Deze verwoording veronderstelt dat geïntimideerde vrouwen ‘zwak’ zijn, wat natuurlijk enorme onzin is.

Voorlichting

De opzet van de hele actie is seksuele intimidatie verslaan met slogans zoals ‘We pikken het niet langer’ en ‘Naast elk Amsterdams meisje staat een sterke vrouw’. Woorden dus, geen daden. Maar wat als we het geld, dat gebruikt wordt om dergelijke acties te financieren, nu eens zouden gebruiken om voorlichting te geven op scholen? Zo kun je het aantal toekomstige daders misschien wel naar beneden halen. Door hen te leren dat seksueel geweld niet enkel vrouwen aangaat en dat de oorzaak én de oplossing van het probleem bij hen ligt.

Sis-patrouilles

Of ligt de oplossing bij een hardere aanpak door de politie? Meer blauw op straat? De gemeente Rotterdam experimenteerde in 2018 al eens met sis-patrouilles. Dit zijn handhavers die daders van seksuele intimidatie op de bon slingeren. Ze spreken hen aan op hun gedrag, kijken hoe ze reageren en maken indien nodig een proces-verbaal op.

Praat mee

We zijn benieuwd wat jij hiervan vindt. Is meer politie op straat en het uitdelen van boetes dé oplossing voor het probleem? Kan het praten met een ’sterke vrouw’ je weerbaarder maken? Of is er nóg een betere manier om seksueel geweld en intimidatie tegen te gaan? Praat met ons mee!