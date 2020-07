’Hoe krijg ik die telefoon van tafel?’

Lieve Sabine, nu we weer met wat meer mensen bij elkaar mogen komen, heeft mijn moeder bedacht dat het leuk zou zijn om met de hele familie een weekendje weg te gaan. Ze heeft een prachtig huis gevonden en ze doen ons deze minivakantie cadeau. Het gezelschap bestaat uit mijn ouders, het samengestelde gezin van mijn broer (vriendin plus kinderen van 18, 17, 15 en 15) en mijn gezin (man plus kinderen van 15 en 13) .

Maar waarvoor ik vrees is het volgende: tot nu toe is er nog altijd irritatie ontstaan omdat mijn ouders het totaal niet trekken wanneer aan tafel de telefoon erbij wordt gepakt. Terwijl mijn broer het juist wel makkelijk vindt als de kids een tijdje zoet zijn met Snapchat en andere digi-afleiding. Nu hebben mijn ouders in de uitnodiging voor dit weekend laten weten dat schermtijd aan tafel verboden is. Mijn broer vindt dat belachelijk en is van mening dat zijn kinderen heus wel even een appje mogen beantwoorden als we uren tafelen. Maar mijn ouders houden voet bij stuk. Ik wil voorkomen dat er ruzie ontstaat, zeker omdat we tijdens het weekend geen kant op kunnen. Hoe zou jij dat aanpakken? Grx.

Sabine: „Nou, haha, ik weet niet of ik een volledig objectief antwoord kan geven want ook ik heb een hekel aan telefoons aan tafel. Dat voelt alsof je tafelgenoot met een grote krant voor zijn/haar neus gaat zitten. Ik ervaar dat echt zo. Want hoezo is dat wat er in de digiwereld gebeurt, leuker dan dit moment aan tafel? Moet je nou echt al die onzin in die appgroepen lezen? Ben ik te saai of zo? Zo ja, dan stap je toch op? Ik vind het wat anders als je samen op de bank tv ligt te kijken. Of je nou op je scherm in je hand of op een scherm aan muur kijkt… Maar aan tafel! Waar iemand de moeite heeft genomen om eten te bereiden, waar je zit om met elkaar te kletsen of de dag door te nemen. Dan breng je toch in ieder geval het fatsoen op om je te interesseren voor je tafelgenoten!”

„Jullie kinderen zijn oud genoeg om echt deelgenoot te zijn van dat wat er aan tafel gebeurt. En wil je op je telefoon? Dan ga je lekker op je eigen kamer zitten of zo. Veel gezelliger voor de rest. Dus als ik jou was zou ik gewoon regels opstellen voor het tafelgedrag. Net zoals is afgesproken dat je met mes en vork eet of dat je met je mond dicht eet om de rest de aanblik van malend voedsel te besparen. Simpel als wat.”

„En die telefoon ligt dus ook niet op tafel. Want anders laat je alsnog zien dat er iets belangrijkers op je wacht. Kun je net zo goed die krant voor je neus houden, of achterstevoren aan tafel gaan zitten. Ergens anders is het namelijk toch leuker of interessanter. Ik zou dus voorstellen dat de telefoon in de tas of broekzak blijft, en anders ga je maar van tafel en dan ruimen we je bord ook op. Geeft je broer meteen de gelegenheid om zijn kroost actief te betrekken in dat wat aan tafel gebeurt. Jullie kunnen dit het beste vooraf met elkaar bespreken. Leg het uit en maak er meteen een vaste regel van. Lekker duidelijk! Succes en veel plezier!”

