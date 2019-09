‘Onze kinderen zijn van een donor’

“Hij komt uit Denemarken, houdt van ‘mannendingen’ als voetbal en auto’s en lijkt op acteur Christian Bale. Dat is zo ongeveer wat we weten van de donor. Veel meer informatie hoef ik ook niet. Ik zie het een beetje als online shoppen: alsof ik op een website een broek hebt uitgezocht en afgerekend, meer betekenis heeft het niet voor mij. De donor heeft een ‘onderdeeltje’ geleverd, maar dat maakt hem nog niet de vader van mijn kinderen. Dat is Ricardo: hij was erbij tijdens hun bevruchting, de zwangerschappen, bevallingen. Hij is degene die ze elke dag ziet opgroeien en die er altijd voor ze is. En ik weet bijna zeker dat de jongens dat later ook zo zullen zien.

Mijn man en ik hadden allebei al heel lang een kinderwens. Vier zoons: dat was mijn grote droom. Ik wist wel dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Zelf ben ik enig kind gebleven, omdat mijn moeder jong in de overgang is geraakt. Toen zwanger worden niet meteen lukte, bestelde ik daarom een online testje waarmee je de kwaliteit van het sperma kunt aflezen. Dan zou ik in elk geval alvast kunnen uitsluiten dat de reden van het uitblijven van de zwangerschap bij hem lag. Maar tot onze grote schrik lag het wél aan Ricardo: de test gaf aan dat het aantal levende zaadcellen zeer laag was. Toen we dat in het ziekenhuis verder lieten onderzoeken, kregen we te horen dat er zelfs geen enkele hoop was dat we samen zwanger zouden worden. Ricardo bleek een zeldzame chromosoomafwijking te hebben, waardoor hij geen zaadcellen aanmaakt. Met een operatie is nog een poging gedaan om een paar levende cellen te vinden, maar ook dat eindigde in een teleurstelling. Het was een zware periode, helemaal voor Ricardo. Voor zijn gevoel was het de belangrijkste taak van de man om zich voort te planten, en daarin faalde hij.

Taboe

Toch hebben we geen moment gedacht dat we kinderloos zouden blijven, voor ons was dat namelijk geen optie. Desnoods zouden we voor adoptie gaan. Maar onze voorkeur ging uit naar een zaaddonor, dan was het kind in ieder geval biologisch nog van één van ons. Al vrij snel kozen we voor de Deense spermabank Cryos, vooral omdat er dan weinig kans is dat je de donor op straat kunt tegenkomen. Dat je op deze site ook veel uitgebreidere profielen hebt van de donoren dan in Nederland, was een mooie bijkomstigheid. Destijds was het bestand van deze website nog niet zo heel groot. Nadat ik wat basiswensen – zoals de leeftijd, haar- en oogkleur van Ricardo – als zoekopdracht had gegeven, bleven er nog maar een paar mannen over. Ik kon allerlei persoonlijke informatie over hen inzien: over ziektes die in de familie voorkomen en de uitslag van een psychologische test, maar ook een stemopname en foto’s uit hun kindertijd. Ook was er een stukje waarin de donor iets vertelde over zichzelf en zijn motivatie om zaaddonor te worden. Eén man sprong er voor ons uit: qua karakter, hobby’s en normen en waarden was hij precies Ricardo. Het enige duidelijk verschil tussen hen was dat de donor zo’n 20 centimeter langer was, maar dat vonden we niet zo’n probleem. Nog diezelfde week bestelde ik zes rietjes zaad, waarmee ik me in het ziekenhuis in Nederland kon laten insemineren via IUI.

Uiteindelijk ben ik pas bij de zevende poging zwanger geraakt, dus we hebben gaandeweg nog een aantal keer zaad moeten bijbestellen. De rietjes zijn niet goedkoop, vooral omdat ze ingevroren moeten worden verzonden. Ik heb zelfs een keer de fout gemaakt door een bestelling te vroeg open te maken, waardoor alles ontdooid was voordat mijn vruchtbare dagen begonnen. Man, wat heb ik toen gehuild! In totaal hebben mijn drie zwangerschappen zo’n 20.000 euro gekost. Maar het is natuurlijk elke cent waard als je onze drie wondertjes ziet. Ze voelen van begin af aan volledig als onze kinderen, ook voor Ricardo. Sterker nog: hij had vlak na de geboorte van James zelfs een grotere klik met hem dan ik, omdat ik me door de impact van de zware bevalling niet meteen moeder voelde. Ricardo was daarentegen meteen op en top vader.

We zijn van begin af aan heel open geweest naar onze omgeving, het is nooit een geheim geweest dat onze kinderen verwekt zijn met behulp van een donor. Er rust een taboe op om daarover te praten, dat willen wij juist verbreken door er luchtig over te doen. Soms vindt Ricardo het vervelend om het erover te hebben – voor hem blijft het natuurlijk altijd wel een beetje pijnlijk – maar meestal vindt hij het juist een compliment als iemand zegt dat zijn zoon zo op hem lijkt. Dan zegt hij ‘dankjewel’ en niet ‘dat kan niet’. Ik geloof ook dat ze écht op hem lijken. Niet alleen omdat de donor waarschijnlijk qua uiterlijk veel van Ricardo weg heeft, maar ook omdat gelijkenis niet alleen in DNA zit. De jongens doen hun vader in alles na, hij is hun grote voorbeeld en ze nemen zijn karaktertrekken over. Ze zullen dus later waarschijnlijk veel meer op Ricardo lijken dan op de donor.

Halfzusjes

Een paar dagen nadat Logan was geboren, keek ik nog even naar babyfoto’s van de donor in de besloten Facebookgroep van Cryos. Opeens zag ik dat er onder zijn profiel twee Nederlandse vrouwen waren getagd die ook een kind van hem hadden: allebei meisjes. Eén van de twee was ongeveer even oud als James en leek sprekend op hem! Ik dacht even dat ik een hartstilstand kreeg. Natuurlijk weet je dat als je voor een spermabank kiest, je niet de enige bent. Er is wel een grens voor het aantal kinderen dat een donor bij Cryos per land mag verwekken, maar die staat in Nederland op 25. Dat er halfbroertjes of –zusjes bestonden, was dus geen verrassing. Ik had het alleen makkelijker gevonden als die ergens in een ver buitenland hadden geleefd en niet zo dichtbij. Nu bestaat er toch een kans dat ze elkaar ooit tegenkomen en zich tot elkaar aangetrokken voelen. Dat zijn wel vragen die af en toe door mijn hoofd spoken: gaan we een ontmoeting regelen met die andere moeders? En moeten mijn zoons later voordat ze verkering krijgen met een meisje eerst vragen of zij toevallig ook van een donor is? De antwoorden op die vragen heb ik nog niet. Het enige wat we kunnen doen, is zorgen dat we onze jongens meegeven dat ze altijd met ons over dit soort dingen kunnen praten. Ook al is het ongemakkelijk of pijnlijk. Het laatste wat ik wil is dat ze ons ooit iets zullen gaan verwijten.

Wanneer we het hen gaan vertellen, weten we nog niet precies. Vermoedelijk als James een jaar of 6 á 7 is. Het is lastig om het juiste moment te kiezen: je wilt niet te laat zijn, maar ook niet zo vroeg dat ze het nog niet snappen. Waarschijnlijk zullen we in kindertaal uitleggen hoe het is gegaan: dat papa een klein puzzelstukje miste en dat we daarom een aardige meneer uit Denemarken hebben gevraagd ons daarmee te helpen. Door het niet zo zwaar te brengen, verwacht ik ook geen drama’s. Al kan ik me wel voorstellen dat ze benieuwd zullen zijn naar wie die ‘aardige meneer’ is. Als ze 16 zijn, mogen ze een foto opvragen en als ze 18 zijn, krijgen ze zijn gegevens. De donor heeft dan nog wel de kans om aan te geven dat hij liever geen contact wil, dat zullen we dan moeten respecteren. Maar als ze elkaar wél willen ontmoeten, gaan we met het hele gezin naar Denemarken en maken we er gewoon een leuke vakantie van. Ik ga ervan uit dat dat eenmalig zal zijn. Dat is weer het fijne van een buitenlandse donor: de kans is klein dat ze samen een band zullen opbouwen.

Eén rietje over

Of ons gezin nu compleet is? Tja, ik heb natuurlijk altijd geroepen dat ik vier zoons wilde… En we hebben nog één rietje met zaad over. Bijbestellen kan niet meer, onze donor is definitief gestopt met doneren. Ik vermoed dat hij nu zelf een gezin heeft, hij is immers van onze leeftijd. We zijn er nu nog niet aan toe, maar misschien dat we over een tijdje nog één IVF-poging doen met het laatste rietje. Als ik dan niet zwanger word, is het goed zo. Een andere donor willen we namelijk niet, we vinden het heel belangrijk dat onze zoons in ieder geval honderd procent broers zijn van elkaar. Niet dat ik teleurgesteld zou zijn als het bij drie kinderen blijft, ik ben juist dolgelukkig met mijn jongens! Ik ben heel dankbaar dat we ondanks alle tegenslag nu toch zo’n mooi gezin hebben. En dat was nooit gelukt zonder Ricardo. Hij is de beste vader die ik maar voor mijn zoons had kunnen wensen.”

Nederlandse of buitenlandse donor?

- In Nederland is het sinds 2004 niet meer mogelijk om anoniem sperma te doneren: als een kind 16 is, mag hij of zij de gegevens van de donor opvragen. Mede hierdoor is er in ons land een wachtlijst voor zaaddonoren. Veel mensen wijken hierom uit naar het buitenland.

- Er zijn verschillende internationale spermabanken, waarvan het Deense Cryos de grootste is. Naar eigen zeggen bestaat hun klantenbestand voor 50% uit alleenstaande vrouwen, voor 35% uit homo- en lesbische koppels en voor 15% uit heterostellen. Deze bank heeft zowel anonieme als openbare profielen. Sinds kort kun je ook een foto van de donor als volwassene bekijken, wat in de rest van Europa nog niet mogelijk is.

- In 2017 is het Actieplan Ondersteuning Donorkinderen opgesteld op advies van oud-minister Schippers. Doel is om wetswijzigingen door te voeren waardoor het voor donorkinderen makkelijker wordt hun afkomst te achterhalen, maar ook om toezicht te houden op het aantal nakomelingen dat een donor kan verwekken.

- In Nederland is dit maximaal 25, wat hoog is in vergelijking met de meeste andere Europese landen. In Spanje is het maximum bijvoorbeeld 6 en in Frankrijk 10. Een internationale donorbank hoeft echter alleen de grens per land aan te houden. Door aan verschillende landen te doneren, kan het aantal nakomelingen van één donor wereldwijd dus alsnog oplopen tot vele honderden.

