’Als een vriendin afzegt om te gaan sporten, ga ik ook niet; dat is nog wel een verbeterpunt’

Heb jij een streefgewicht?

„Nee, ik schommel altijd een beetje tussen de 64 en 65 kilo. Als ik druk ben geweest kan het wat minder zijn en na het weekend is het soms wat meer. Ik ben 1.81 meter. Het is voor mij belangrijker hoe ik eruitzie en hoe ik mij in mijn lichaam voel.”

Hoe bereik je dat?

„Gezond eten en regelmatig bewegen. Ik eet heel puur en kook nooit uit pakjes of zakjes. Brood koop ik bij de bakker, vlees bij de slager en vis bij de visboer. Groente en fruit koop ik wel in de supermarkt. Ik proef namelijk verschil tussen bijvoorbeeld vlees van de slager en vlees uit de supermarkt. Dan eet ik liever wat minder van goede kwaliteit dan heel veel van supermarktkwaliteit. Ik wil niet zeggen dat het in een supermarkt van mindere kwaliteit is, maar ik proef wel verschil. Naast gezond eten sport ik een aantal keer per week en probeer ik iedere dag 10.000 stappen te zetten. Ik geloof niet in diëten, maar in een gezonde levensstijl.”

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Rond mijn 40e kreeg ik burn-out-achtige klachten. Ik had geen energie en voelde me lusteloos en leeg. Op dat moment had ik geen werk, dus eigenlijk kon het geen burn-out zijn. Na wat onderzoeken bleek dat ik te weinig at, te weinig koolhydraten binnen kreeg en dat ik anders moest gaan sporten. Ik was een duursporter en rende wel eens een marathon, maar ik moest juist wat meer krachttraining gaan doen voor spieropbouw. Door wat kleine aanpassingen in mijn levensstijl was ik na drie maanden van alle klachten af. Ik had weer veel energie en voelde me happy. Toen ik merkte hoe makkelijk dit was besloot ik dat ik andere mensen hier ook bij wilde helpen. Ik heb toen verschillende opleidingen voor personal trainer, gewichtsconsulent en leefstijlcoach gevolgd. Voor mij is het belangrijk dat ik vanuit een opleiding kan uitleggen waarom ik iemand bepaalde dingen laat doen en eten. Dat vind ik veel belangrijker dan uit eigen ervaring spreken.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Twee keer per week eet ik kip en één keer in de twee weken eet ik ander vlees. Als ik uit eten ga kies ik altijd voor vis. Voor de rest eet ik vegetarisch. Ik gebruik geen vleesvervangers, maar varieer met peulvruchten of tofu.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Ik drink zelf ongeveer één keer per maand één of twee glaasjes. Bij een speciale gelegenheid wil ik wel eens wat drinken. Iedereen moet voor zichzelf weten of ze alcohol drinken, maar ik denk wel dat het belangrijk is om het met mate te doen. Ik geloof niet in het verbieden van dingen, behalve als het om roken gaat. Ik kan niet begrijpen waarom mensen roken.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Drie keer per week loop ik hard en ik doe één keer per week doe aan krachttraining. Overdag werk ik op kantoor en elke ochtend begeleid ik voor die tijd nog een cliënt. Ik sport tijdens de personal training niet mee, maar doe wel de oefeningen voor.”

Wat is jouw grootste zonde?

„Chocolade, pepernoten rond Sinterklaas en drop. Dat vind ik heel lekker. Het is er ook nooit één. Ik zeg altijd: één is geen, dus het gaat altijd per twee stukjes. Als ik ongesteld ben of stress heb zit ik regelmatig gedachteloos chocolade weg te eten.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Ik wil twee keer per week aan krachttraining gaan doen, maar ik vind alleen trainen niet zo leuk. Ik zoek altijd een maatje. Als een vriendin afzegt om te gaan sporten, ga ik ook niet. Dat stukje discipline is nog wel een verbeterpunt.”

Wat is jouw gouden tip?

„Diëten is niet het antwoord, maar een gezonde levensstijl. Een dieet houd je niet de rest van je leven vol. Ik denk dat je beter in je bestaande patroon kleine wijzigingen kunt aanbrengen. Dus in plaats van witbrood voor volkorenbrood te kiezen of in plaats van drie keer per week naar de snackbar te gaan, één keer per week. En zo stap voor stap je levensstijl aan te passen. Dan is de kans op blijvende verandering veel groter.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ja heel erg. Veel mensen vragen aan mij tips en hoe ik bepaalde dingen zou aanpakken. Sommigen vragen ook wel eens of ik het niet vervelend vind om altijd maar over gezonde voeding en beweging te praten, maar dat vind ik totaal niet. Ik zou er mijn hele leven mee kunnen vullen. Het inspireren van anderen maakt mij heel gelukkig.”

