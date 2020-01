Nicole’s man werd een vrouw: Ik kampte met gemengde gevoelens

Claire (L) en Nicole (R)

De partner van Nicole Slingerland (51) is transgender. Na dertig jaar samenzijn durfde Claire (voorheen Marc) er eindelijk voor uit te komen: dat ze weliswaar is geboren in het lichaam van een man, maar zich al haar hele leven vrouw voelde. Hoewel het nieuws als een schok kwam voor Nicole, heeft ze er geen moment aan gedacht haar huwelijk te beëindigen. „Mijn acceptatie was voor haar de grootst mogelijke steun.”