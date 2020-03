Pauw adviseert Willemijn Veenhoven geen bril te dragen... Seksistisch?

Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven Ⓒ Op1

Presentatrice Willemijn Veenhoven (45) van Op1 is gehecht aan haar bril, vertelt ze in een interview met de VARAgids. „Ik vind hem leuk en hij past bij mij.” Ze moet er niet aan denken om de bril te verruilen voor lenzen of om haar ogen te laten laseren.