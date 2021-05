Colinda (53): ’Na mijn gewichtsafname werd ik zachtaardiger’

Colinda Koevoets: „Zodra ik als souschef weer aan het werk kan, raak ik die kilo’s zo weer kwijt. Niet alleen omdat ik dan meer beweeg maar ook omdat ik mezelf dan amper de tijd geef om te eten.” Ⓒ FERIET TUNC

Met z’n vieren hebben ze zich van maar liefst 200 kilo verlost! Marjolein, Annuska, Cees en Colinda vertellen hoe hen dat lukte én of ze zich vanbinnen ook al slanker voelen. Vandaag het verhaal van Colinda Koevoets (53). Ze viel 40 kilo af na een maagverkleining. Colinda is getrouwd, heeft twee volwassen zonen en een kleinzoon en werkt als souschef in een grand café.