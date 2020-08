’Door mij is mijn dochter haar beste vriendin kwijt’

„Mijn dochter ging vorig jaar naar de middelbare school. Ze had het er erg naar haar zin en kreeg al snel nieuwe vriendinnen. Maar met één meisje had ze een speciale band, want ze had het steeds vaker over ’haar beste vriendin’.

Verliefd

Ik was nieuwsgierig en toen ze het meisje voorstelde, was ook ik echt eventjes stil. Ze was niet alleen erg knap, maar ook nog eens ontzettend hartelijk en sociaal. Toen ik een keer met die twee meiden naar de stad ging, werd er voortdurend naar haar gekeken. Jongens spraken haar zomaar aan of begonnen te fluiten. Mijn dochter merkte natuurlijk wel dat ze zelf minder in de smaak viel. Maar ik zei dat dit vanzelf wel zou komen, dat ze zich geen zorgen hoefde te maken.

Maar het gebrek aan aandacht voor mijn dochter werd steeds pijnlijker. Toen zelfs haar broer vertelde dat hij een oogje op haar vriendin had, is ze huilend naar haar kamer gegaan. Die avond heeft ze ook niks meer gezegd. Toen ik later met haar sprak, vertelde ze dat ze zich heel erg lelijk voelde en dat haar vriendin alle jongens kon krijgen die ze wilde. Ja, wat doe je dan als moeder... Ik zei dat ik haar veel knapper vond. Goed, elke ouder vindt zijn eigen kind de leukste en de liefste, maar ook ik zag natuurlijk verschil.

Botte reactie

Op een gegeven moment werd mijn dochter verliefd op een jongen. En hij vond haar ook leuk, zei ze. Dat vond ik zo fijn voor haar, ik was echt blij dat het weer goed met haar ging. Op een avond sprak ze met hem af in een discotheek. En vertelde hem dat ze verliefd was. Zijn reactie was vreselijk bot: hij ging alleen maar met haar om, zodat hij in contact kon komen met haar vriendin!

Het is hem nog gelukt ook, want niet veel later kregen die twee verkering. Dat vond ik zó akelig voor mijn dochter! Van die jongen was het een rotstreek, maar niet minder erg vond ik dat haar vriendin ’ja’ tegen hem heeft gezegd. Woedend riep ik tegen mijn dochter dat die meid haar vriendschap helemaal niet verdiende. Mijn dochter verbrak daarop het contact.

Schuldig

Het meisje is hier nog aan de deur geweest, maar ik deed net of mijn dochter niet thuis was en heb haar even fijntjes mijn waarheid toegesnauwd. Dat had ik natuurlijk nooit mogen doen, want toen mijn dochter het op een bepaald moment weer wilde goedmaken, wilde zij niet meer. Dat komt natuurlijk door mij. Ik voel me daar verschrikkelijk schuldig over. Door mij is hun vriendschap voorgoed verpest! Mijn dochter is nu zó boos op mij! Ik zou willen dat ik de tijd kon terugdraaien... Daarom wil ik alle moeders waarschuwen: ’Maak niet dezelfde fout als ik en bemoei je alleen met het leven van je kind als hij/zij daarom vraagt.”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.