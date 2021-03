’Eerlijk? Gun elke politicus een eigen stylist’

Kleding maakt de man/vrouw en dat gaat nu ook zeker op. Want of je nu wilt of niet: kleding bepaalt wel degelijk je mening over die persoon. Eerlijk gezegd verbaas ik mij dat de dames en heren politici dit ‘trucje’ pas sinds kort door lijken te hebben en meer in hun kledinglooks investeren om daarmee hun politieke boodschap extra te onderstrepen.

Paradijsvogel

De allereerste vrouwelijke minister Marga Klompé kwam in 1956 nog weg met een degelijk mantelpak met daaronder even degelijke, smaak-nog-kraak stevige stappers. Vandaag de dag gaat het over Lilian Marijnissen die een te strakke legging zou dragen (en was dat nou heus nepleer?) of Sigrid Kaag die een te dure couturejurk liet maken bij Natan, de mode hofleverancier van onze koningin Máxima.

En de hippe sneakers van diezelfde Sigrid bij een informeel bezoek ergens in het land kunnen ook rekenen op commentaar. Om nog maar te zwijgen van Ank Bijleveld die het ooit waagde om in het knalgeel (een statement!) te verschijnen tussen alle blauwe pakken op het bordes met de koning. En Lilianne Ploumen? Die lijkt steeds meer op een paradijsvogel in haar (te) kleurrijke kleding.

Slippertjes

Lieve ‘modekenners’ van Nederland… zullen we onze politici nu gewoon eens lekker hun gang laten gaan? Want sinds ze na de Tweede Wereldoorlog hun ambtskostuum aan de wilgen konden hangen is het er fashionwise toch een stuk leuker op geworden? In het buitenland zijn ze intussen al een stapje verder met Kamala Harris die via haar kleding ‘spreekt’ en zodoende de ene na de andere boodschap neerzet zonder haar mond ook maar open te hoeven doen.

En onze eigen koningin Máxima trekt ook haar eigen modeplan. Zelfs als zij met slippertjes na een vlucht van meer dan tien uur uit het vliegtuig stapt, omdat haar gezwollen voetjes niet meer in die torenhoge high heels passen, weten we dat te waarderen. En als onze Max haar kleding vermaakt of meerdere keren draagt is ze onze recycle queen waar we apetrots op zijn. Sigrid daarentegen mag vast niet op slippertjes lopen en meerdere keren haar dure kobaltblauwe jurk dragen.

Powerpak

Dus… mogen die politici ook wat meer credits en willen we ze alsjeblieft een kans geven om hun eigen stijl neer te zetten? Dus niet gelijk neersabelen maar gewoon even rustig afwachten. Zodat ook wij hier straks wellicht een Angela Merkel-lookalike met haar totaal eigen, kleurrijke broekpakkenstijl kunnen verwelkomen? En als we dan een beetje gewend zijn, mag het dan het hele jaar door een verzorgd kledingfeest zijn en niet alleen op Prinsjesdag wanneer vooral de dames politici zich wekenlang gek shoppen om zo goed mogelijk voor de dag te komen met matching outfit en hoed.

Vrouwen liggen sowieso extra onder de loep vergeleken bij de mannen uit de politieke sector. Niemand die commentaar levert op de kreukvrije, Italiaanse pakken met filmsterren-snit voor een prijs waar je wel twee dure jurkjes voor kunt scoren. Zij komen makkelijk weg met hun (Napolitaans) blauwe ‘powerpak’ dat minder streng oogt dan de zwarte variant. Zo nu en dan is er kort commentaar op bijvoorbeeld de coltrui van Jesse Klaver, de blote armen in T-shirt (inclusief tattoo’s) van Peter Kwint of op de kleurrijke stappers van Hugo de Jonge.

Prof inhuren

Wilt u mijn eerlijke mening hebben? Elke politicus zou een eigen stylist in de arm moeten nemen of op zijn minst eentje moeten delen met de gehele fractie. Dat is niet alleen fijn voor modeminnend Nederland om naar te kijken maar ook een verademing voor de politici zelf. Hun vak is het immers niet om voor hun lol te shoppen (en geloof me dat doen ze ook zeker niet) dus waarom niet een prof hiervoor inhuren?

Een talkshowhost kiest ook niet zijn/haar eigen outfit uit en zelfs de juryleden bij The Voice of Holland worden voorzien van een passend outfitje. Om nog maar te zwijgen van de presentatoren van het NOS Journaal die ook een styliste achter de hand hebben. Wie in de picture staat, moet dus hulp krijgen bij het kiezen van de juiste looks en die stylist is de investering meer dan waard. Vergelijkbaar met een chauffeur zodat je zelf niet hoeft te rijden en je je in kunt lezen voordat je een presentatie moet houden.

En zo zal het dan Cora van Nieuwenhuizen niet meer overkomen dat ze op de dag voor Prinsjesdag nog even snel de Bijenkorf inrent op zoek naar een paar nude hakken. Nee die zet de stylist in een rijtje van tien voor haar klaar zodat ze kan kiezen en er ook nog eens goed op kan lopen. Want daar wringt met name ook de modeschoen: een hak waar je niet op kunt lopen is nóg erger dan de verkeerde kleur schoenen kiezen…