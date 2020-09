Bemoeit de overheid zich te veel met onze levensstijl?

In Nederland geldt er sinds 1 januari 2004 al een rookverbod op de stations en in de trein. Sigarettenlucht stinkt nou eenmaal en het is geen goed voorbeeld voor jongeren. Dus de rookzones stonden een stukje verderop en uit het zicht. Zo vielen rokers niemand lastig.

Avondvierdaagse

Maar de laatste paar jaar werden die rookzones steeds verder en verder opgeschoven. Nu klagen rokers dat je ’eerst bijna de halve avondvierdaagse moet lopen’ voordat je eindelijk bij een zone aangekomen bent. Bespottelijk, vinden ze.

Dat de overheid naar een nieuwe rookvrije generatie toe wil, is natuurlijk heel goed. Er raken nog steeds veel mensen, en met name jongeren, verslaafd aan sigaretten. En dat moeten we tegengaan. Maar als dat betekent dat we nu ineens overal in beperkt gaan worden, gaat dat volgens sommigen wel te ver.

Accijns voor een ijsje

In april is de NS al gestopt met de verkoop van tabakswaren in haar eigen winkels. Nieuwe huurders van winkelpanden op het station worden ook beperkt in de verkoop van tabak.

In Finland is het al helemaal onmogelijk om ergens ongestraft te roken. Ze houden het daar ook niet alleen bij roken: daar betaal je zelfs extra belasting als je wilt genieten van een stuk chocola of een ijsje.

Praat mee

Wat vind jij? Mag de staat je voor je eigen bestwil beschermen? Of bepaal je dat gewoon zelf en denk je: als je helemaal aan het einde van het spoor een sigaretje op wil steken, moet dat toch kunnen? Praat mee op onze Facebook-pagina!