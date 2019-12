’De ouders van Laurent (9) staan voor een enorme uitdaging’

Opvoeden is al een flinke klus op zich; laat staan als je kind op sociaal of cognitief niveau buiten de ’gemiddelde oevers’ treedt. Marina van der Wal stelt daarom dat mensen met een hoogintelligent kind bijna altijd in een enorme spagaat zitten. „Een kind ontwikkelt zich op drie verschillende niveaus: intellectueel, sociaal en emotioneel. Bij hoogintelligente kinderen lopen deze niveaus niet gelijk op, dus ouders moeten continu op verschillende borden schaken. Een kind op alle vlakken blijven uitdagen terwijl het op intellectueel niveau voorloopt op leeftijdsgenoten, maar de emotionele behoeften heeft van een 9-jarige is ontzettend lastig.”

Sociaal isolement

„Omdat hoogintelligente kinderen op sociaal en emotioneel vlak nauwelijks aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes, zie je dat vrijwel alle kinderen daar vroeg of laat last van krijgen. Stel het je maar eens voor: als een 9-jarige met een leeftijdsgenootje wil spelen en met een schaakbord aankomt waarvan een vriendje niet eens weet wat het is, staat het direct al met 3-0 achter. De emotionele connectie mist, kinderen worden vaak gepest en het risico op een sociaal isolement is vele malen groter.”

Het gemiddelde kind

Volgens Marina is het onderwijs in Nederland bovendien zo geënt op ’het gemiddelde kind’, dat aan een kind dat van de curve afwijkt nauwelijks aandacht wordt besteed. „En omdat ouders zelden in contact komen met gelijkgestemden, kan dat nogal eens voor eenzaamheid zorgen. Gezinnen stuiten op veel onbegrip en leren zichzelf daarom aan om blind te varen op elkaar.”

Dat brengt weer een ander risico met zich mee. De lijn tussen ’het beste voor het kind’ en de persoonlijke ambities van ouders kan namelijk flinterdun zijn. „Natuurlijk wil iedereen het beste voor zijn/haar kind en er is niets mis met motivatie en uitdaging om het onderste uit de kan te halen. Wanneer ouders echter, vaak onbewust, verwachtingen gaan scheppen of zelfs eisen gaan stellen, wordt het gevaarlijk.

Voorwaardelijke liefde

Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer ouders te veel pushen op een specifiek talent van een kind. Dan ben je een kind aan het belasten en gaat het onbewust wennen aan een vorm van voorwaardelijke liefde. ’Ze houden van mij als ik dit bereik’, of ’Ik moet hieraan voldoen en dan zijn mijn ouders blij met me’. Nogmaals; er is niets mis mee wanneer mensen voor hun kind een succesvolle toekomst willen, maar ze moeten er wel voor waken dat ze niet doorslaan in hun eigen ambities en hun kind iets opdringen waar het eigenlijk (nog) niet klaar voor is. Of het nu gaat om voetballen, zingen of het oplossen van compexe wiskundige vraagstukken.”

Zelfbeeld

Tot slot vragen we Marina naar het zelfbeeld van een hoogintelligent kind; is een kind dat omgeven wordt door de slimsten nog wel in staat een realistisch, ongenuanceerd zelfbeeld te creëren? Marina: „Ook dat is een uitdaging. Je zelfbeeld ontwikkel je in verhouding tot anderen. Een kind heeft daarom altijd idolen; mensen op wie het wil lijken en die vooral niet de ouders zijn. Omdat ’niet gemiddelde’ gezinnen om bovengenoemde redenen toch vaak eilandjes worden, hebben kinderen weinig referentiemateriaal en gelijkgestemden om zich aan te spiegelen. Bovendien is de kans groot dat ze - en daar hebben alle ouders mijns inziens sowieso al een handje van - veel veren in de bips gestoken krijgen. Dat levert doorgaans ook niet het meest evenwichtige zelfbeeld op.”

„Laat ik tot slot zeggen: de perfecte ouder bestaat natuurlijk niet en de ouders van Laurent staan voor een enorme uitdaging. Ik zou niet met ze willen ruilen, maar neem mijn pet voor hen af als ze hun kind een vrolijke, frisse en fruitige kijk op de wereld kunnen meegeven.”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.