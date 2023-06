Praat mee: Doe jij mee aan alle bevolkingsonderzoeken?

Sinds 1990 kent Nederland bevolkingsonderzoeken. Hierbij wordt een grote groep mensen getest die nog geen klachten heeft, waardoor bepaalde vormen van kanker eerder kunnen worden ontdekt, behandeld of voorkomen. Zo werd er onlangs bij Bo Wilkes, bekend van het tv-programma Echte Gooische Moeders, een afwijkend uitstrijkje gemaakt. “De uitslag was toen PAP 2,” vertelt ze aan LINDA. „Er waren enkel afwijkende cellen gevonden, maar een aanvullend onderzoek bij de gynaecoloog was niet nodig.” Daar kwam een paar maanden later verandering in. Er was een groei waargenomen, waarop Wilkes het advies kreeg haar baarmoeder te laten verwijderen. Ook de Britse Hertogin Sarah Ferguson ontving haar diagnose borstkanker na een routine-onderzoek.

Meer kans op genezing

Veel vormen van kanker ontstaan pas op latere leeftijd, waardoor niet iedereen een uitnodiging krijg. Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is er voor alle mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar. Voor borstkanker gaat het om vrouwen tussen de 50 en 75 en bij het onderzoek naar baarmoederhalskanker om vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Jaarlijks doen er duizenden Nederlanders mee aan de onderzoeken, waarbij er bij de meeste deelnemers geen verontrustende afwijking wordt aangetroffen.

Bevolkingsonderzoek Nederland meldt op haar website dat er in 2021 ruim 4 miljoen uitnodigingen zijn verstuurt naar mannen en vrouwen voor bevolkingsonderzoeken naar borst-, darm- of baarmoederhalskanker. Iets meer dan 3 miljoen cliënten gingen op deze uitnodiging in. Bij 32.294 deelnemers werd hierdoor kanker ontdekt. En dat helpt veel, want volgens het RIVM overlijden er hierdoor aanzienlijk minder mensen aan kanker. Naar schatting overlijden er per jaar 300 vrouwen in ons land minder aan baarmoederhalskanker. Het onderzoek naar darmonderzoek voorkomt zelf 2.400 sterfgevallen.

Nadelen

De bevolkingsonderzoeken zijn echter niet waterdicht, waardoor sommigen afzien van deelname. Zo kan er sprake zijn van een fout-positieve uitslag. Daarbij geeft de uitslag van een test aan dat een deelnemer kanker beeft, terwijl vervolgonderzoek aantoont dat dat helemaal niet het geval is. Daarnaast kan het voorkomen dat iemand níet wordt doorverwezen terwijl diegene wél ziek is; een zogenaamde fout-negatieve uitslag. Dat schrijft het KWF Kankerbeschrijding op haar website.

Ook vinden mensen sommige testen onaangenaam. „Bij de methode die momenteel voor het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt toegepast, kracht-informatiegestuurde mammografie, ervaart een deel van de onderzochten veel pijn,” vertelde Muriël van der Draaij bijvoorbeeld eerder aan De Telegraaf. Haar burgerintiatief voor een minder pijnlijk alternatief ligt momenteel bij de Tweede Kamer. „Mensen haken daardoor af en doen een volgende keer niet meer mee aan het onderzoek. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want hierdoor lopen zij het risico dat eventuele borstkanker bij hen niet vroegtijdig wordt opgespoord.” Wat haar doel is? „Meer onderzoeksmogelijkheden voor vrouwen, zodat het onderzoek zo pijnloos en toegankelijk mogelijk wordt. Hopelijk laten zoveel mogelijk vrouwen zich daardoor in de toekomst preventief controleren op borstkanker.”

