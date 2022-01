’Met drie kinderen loop ik leeg op de mondkapjes’

Ik hoorde het Ernst Kuipers uitleggen aan Beau tijdens het voorstellen van de nieuwe ministers. Ik moest er even inkomen; was te veel afgeleid door het zuurstokroze gewaad van Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Begrijp me niet verkeerd, ik houd van een statementoutfit, maar dit was het nou weer net niet. Te veel shocking pink, van de verkeerde lengte en met te weinig bloot, waardoor het meer een gewaad was, dan een kek jurkje. En dat vond ik zielig. Op een dag bekijkt ze de foto’s van vroeger en dan denkt ze: ’What was I thinking…’

Rok voor de keizerin

Vertel mij niks over kledingmissers, ik grossier erin. Ik ben of under- of overdressed, maar zelden of nooit precies-goed-dressed. En het verschil tussen tenue de ville, cocktail, gala en casual chique op een dresscode, wil ook maar niet indalen. Ooit vloog ik naar Washington om Farah Diba te interviewen, de voormalig keizerin van Perzië. Op maandag heen, op dinsdag terug. Bij wijze van verschoninkje had ik een onderbroek in mijn tas gedaan. Wat meer heeft een mens nodig voor één nacht in den vreemde? Pas in het hotel realiseerde ik me dat een verweerde spijkerbroek en een paar sneakers niet echt de perfecte outfit vormden voor een bezoek aan iemand van keizerlijke bloede. In vliegende vaart ben ik het hotel uitgerend naar de eerste de beste modezaak waar ik een veel te dure rok kocht van grijze tule met fluwelen bandjes en een paar halfhoge laarsjes. God zegene de creditcard. Ik zat er de volgende dag patent bij. En de rok heeft uiteindelijk zijn geld opgebracht. Zo’n 10 jaar later is mijn dochter er nog steeds goed mee.

Braafste jongetje van de klas

Afijn, terug naar de ministers en de lockdown en corona en al dat gedonder. Want omicron is dus veel besmettelijker dan delta, maar je wordt er minder ziek van. Op een oprispinkje hier en daar na, loopt het aantal ziekenhuisopnames af. De rest van de wereld is dan ook voor het grootste deel open, alleen wij niet. Liepen we als Nederland de eerste maanden van de pandemie stelselmatig achter de troepen aan, nu hebben we onze oude rol weer opgepakt als braafste jongetje van de klas. Want stel dat de besmettingen nog verder oplopen, dan worden er dus meer mensen ziek. Die komen dan misschien niet meer in het ziekenhuis, maar moeten wel hun werk verzuimen. En dan sluiten dus de scholen omdat de onderwijzers een paar dagen thuis zitten. En de kappers kunnen bij gebrek aan personeel geen klanten meer ontvangen, een gezellig nieuw jurkje voor Karien, zit er niet in, want haar favoriete boetiek is even dicht, de restaurants moeten mensen weigeren, omdat obers en koks uitvallen en de sportscholen moeten lessen afzeggen omdat de instructeurs in quarantaine zitten. Eh…. Waren die open dan? Zoals gezegd: schiet mij maar lek. Gevalletje: alle putten dempen nog voordat er één kalf is geboren.

Mondkapjes

„Misschien vallen er ook wel treinen uit”, zei iemand. „En vrachtwagenchauffeurs die daardoor de winkels niet meer kunnen bevoorraden…” Het Outbreak Management Team raadt ondertussen aan dat medische mondkapjes verplicht worden op allerlei plekken, zelfs in de buitenlucht. Alsof het gisteren was herinner ik me de persconferenties waarop ons op het hart werd gedrukt dat mondkapjes nergens toe dienden. Waarna ze ineens toch een functie bleken te hebben, maar dan vooral om andere mensen bewust te laten worden van het gevaar. En je moest ze afdoen met behulp van de elastiekjes en ze na een keer gebruiken weggooien. Ha! De eerste persoon die zich aan die richtlijnen houdt, moet ik nog tegenkomen. En om de hand maar even in eigen boezem te steken: ik heb ook al mijn zakken volgepropt met die kapjes, die overigens ook heel nuttig zijn bij het fixeren van je lippenstift en het deppen van tranende ogen.

Hamsteren!!!

De directeur van een drogisterijketen zegt in het journaal dat het allemaal wel leuk is bedacht, maar dat ze die kapjes helemaal niet hebben. Ik google ze. Bij bol.com zijn ze nog voorradig: voor 20 zwarte kapjes betaal je 20 euro. De goedkopere varianten zijn niet meer leverbaar. En die moet je dan dus na ieder gebruik weggooien? Hond uitlaten? Kapje. Boodschappen? Kapje. Nog een keer de hond uitlaten (de meeste viervoeters plassen meerdere keren per dag)? Weer een kapje. Met drie kinderen. Ik loop erop leeg. Als ik ze kan krijgen dan. Wat met dat: misschien wel, want je weet nooit, uitvallende chauffeurs een extra uitdaging gaat worden.

Hamsteren!!! Heeft u al voldoende toiletpapier en pindakaas in huis? Er wachten ons barre tijden. Mits, indien en als en stel nou dat… Want je weet nooit en better safe than sorry.

Schiet mij maar lek. Dus.