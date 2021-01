Jeanine woont in Londen: Het is een officiële crisissituatie

„Het is officieel aangekondigd dat er een crisissituatie in Londen is. Dit betekent dat de stad de hulp in kan schakelen van de Federale Overheid als dit nodig mocht zijn. De zorgsector kan niet meer het niveau van goede zorg garanderen. Deze noodtoestand is alleen maar van kracht in extreme gevallen, zoals een natuurramp, enorme branden of een aanslag. Dit is dus een heel ernstige situatie. ”

Code zwart

„Op 19 januari is hier het breekpunt. Dan weten we of deze lockdown, ook wel tier 4 genoemd, geholpen heeft. Momenteel zijn de verwachtingen dat er een groot tekort aan ziekenhuisbedden gaat komen; tussen de 1500 en 4000 (!) bedden. Het is inmiddels niet meer de vraag óf het ziekenhuispersoneel gaat bezwijken, maar wanneer.”

„Sommigen van het verplegend personeel zitten nu al thuis met een burn-out en kunnen dus niet meer goed functioneren. De crisis eist enorm zijn tol hier. Momenteel zijn er 800 ziekenhuisopnames per dag. Ze zeggen zelfs dat 1 op de 30 mensen, en in dichtbevolkte gebieden in Londen zelfs 1 op de 20 mensen, besmet zijn met corona.”

„De huidige regels, code zwart, schrijven voor dat je zo min mogelijk je huis mag verlaten. Je mag één keer naar buiten op een dag en dat is alleen als je naar de supermarkt, apotheek, het postkantoor of de wasserette gaat. Je mag ook buiten sporten in datzelfde uur. Je mag dus niet én naar de supermarkt én sporten.”

„De kinderopvang is alleen open voor kinderen van essentiële zorgmedewerkers en verder zijn alle lessen online. Voor de rest is alles dicht. Mijn partner en ik blijven zoveel mogelijk binnen en ook de boodschappen laten we thuis bezorgen. We vinden het heel gezellig om zoveel samen te zijn maar het is wel wennen. We hebben één bevriend stel die in onze sociale support-bubbel zit en dat zijn de enige mensen die we momenteel zien.”

„Het is allemaal zover gekomen door de feestdagen. Hiervóór zaten we ook al in een strenge lockdown, maar kerst mochten we dit jaar vieren met maximaal twee andere huishoudens. Er werd zelfs aangemoedigd om alles zo normaal mogelijk te vieren. Je ziet nu wat dat veroorzaakt heeft.”

Post Viral Fatigue

„Er is een nieuwe mutatie van het virus die 50 tot 70 procent besmettelijker zou zijn dan de eerste versie, dus dat versnelt de besmettingen en opnames. Daarnaast zijn er mensen die milde klachten hebben, maar daarna kampen met ’post viral fatigue’ waarbij het immuunsysteem aangetast wordt en mensen maandenlang moeten revalideren om weer normaal te kunnen functioneren. Dit geldt zowel voor de nieuwe als de oude versie van het virus. Dit is bijvoorbeeld ook bij een vriend van mij aan de hand. Hij kan nog steeds niet ver lopen, dan is hij helemaal buiten adem. Hij is al sinds eind maart bezig met revalideren. Je ziet dat niet alleen ouderen maar ook jongeren hier erg veel last van hebben. Ik ben heel erg blij dat mijn partner en ik (nog) geen corona hebben gehad.”

„Wat ik het ergste vond was dat rond oud en nieuw de grenzen dicht werden gegooid. Zelfs met een negatieve test mochten wij niet naar het buitenland toe. Ik was heel erg bang dat er iets met mijn moeder zou gebeuren en dat ik niet naar haar toe zou kunnen in Nederland. Maar gelukkig is na enkele dagen het reisverbod weer ingetrokken. Je mag nu naar het buitenland met een goede reden en een negatieve test.”

„Ik zit momenteel wel veilig hier in mijn ’bubbel’. Ik ben aan het thuiswerken samen met man en we genieten ervan om samen te zijn. Ook onze katten vinden het duidelijk fijn dat we veel thuis zijn. We gaan heel af en toe naar buiten toe om te sporten, maar proberen dit zoveel mogelijk te vermijden. We hebben onlangs een huis gekocht en zitten hier goed op onze plek. Ik heb er totaal geen spijt van dat we naar Londen zijn verhuisd en hier nu in deze situatie zitten. Over een tijdje hopen we weer te kunnen genieten van deze prachtige stad.”