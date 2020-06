’Houdt u zich alstublieft aan de regels, zodat ik mijn vader weer kan zien!’

Beste familieleden,

Ongetwijfeld heeft ook u te horen gekregen dat de regels voor het bezoek aan de verpleeg- en verzorgingshuizen per 15 juni worden verruimd. Helaas geldt dit niet voor het verpleeghuis waar mijn vader wordt verzorgd. Niet uit onwil van de directie of het verplegend personeel, maar omdat het bezoek zich massaal niet aan de regels wenst te houden. Daarom kan alleen mijn moeder hem (eens per week, een uurtje) hem bezoeken. Terwijl de regels toch heel duidelijk zijn: u komt alleen, u houdt 1,5 meter afstand, u draagt een mondkapje en er wordt niet geknuffeld. Maar blijkbaar is dit voor heel veel mensen te moeilijk. Want wat doet u?

1. U komt gezellig met uw partner

Hoezo? Waarom kan uw partner niet thuisblijven? U hoeft toch niet alles in het leven samen te doen? Bovendien: het openbaar vervoer rijdt weer gewoon volgens de dienstregeling. Wilt u per se met de auto komen, laat uw partner dan buiten wachten. Of wees een grote meid en leer zelf autorijden.

2. U komt met uw kinderen

Zie boven. Waarom kunnen uw kinderen niet thuisblijven? Bij uw partner bijvoorbeeld. Of kom anders tijdens schooltijden of regel een oppas. Ik begrijp dat uw kinderen opa of oma missen, dat doen de mijne ook. Maar het is even niet anders. En een telefoontje kan natuurlijk altijd.

3. U houdt geen 1,5 meter afstand

Misschien vindt u die 1,5 meter afstand maar onzin en wenst u niet mee te doen aan de 1,5 meter- samenleving. Dat begrijp ik. Maar van de 6005 mensen die inmiddels aan corona zijn overleden, overleed de helft in een verpleeghuis. Om verpleeghuizen coronavrij te houden, is afstand houden in verpleeghuizen essentieel. Dus nee, even lekker knuffelen gaat op dit moment ook niet helaas.

4. U draagt geen mondkapje

Veel verzorgenden maken zich ongerust over hun eigen gezondheid en veiligheid. Alleen al uit respect voor hen is het wel zo netjes om tijdens het bezoek een mondkapje te dragen. Nee, het zit niet lekker en je bent minder goed verstaanbaar. Maar voor u duurt het een uurtje, terwijl de verzorging de hele dag zo’n ding moet dragen.

5. U neemt uw familielid gezellig mee naar buiten of zelfs mee naar huis!

Tijdens een wandelingetje is 1,5 meter afstand houden best lastig. In de auto is dan nog lastiger. Sterker nog: officieel gezien is het niet eens toegestaan als je geen huisgenoten bent. En wat denkt u van het aanraken van dingen als deurknoppen en dergelijke?

Helaas is corona nog steeds onder ons, sterker nog: een tweede golf ligt wellicht op de loer. Er is bij mijn vader in het huis één besmetting geweest. Dit betekende dat die man twee weken lang in quarantaine moest: zijn kamerdeur ging op slot en als de verpleging een kopje koffie moest brengen moesten ze een beschermend pak aan. Begrijpelijk en daardoor is het maar bij één besmetting gebleven.

Maar ik wil het mijn vader niet aandoen. Ik wil niet dat hij ziek wordt en in zijn kamer moet worden opgesloten. Of dat hij overlijdt terwijl wij niet bij hem kunnen zijn. Ik wil ook niet dat het tekort en het ziekteverzuim onder het personeel nog verder oplopen. Het enige dat ik wil is dat ú zich aan de regels houdt, zodat ik mijn vader weer kan zien. Bedankt alvast!