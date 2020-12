Zien: de transformaties van Sylvie Meis!

1. 2002 - BNN Winterpresentatie

Hier zie je een 24-jarige Sylvie bij de BNN Winterpresentatie in 2002. De jeugdigheid straalt ervan af!

Ⓒ Hollandse Hoogte

2. 2005 - Huwelijk Sylvie Meis en Rafael van der Vaart

In 2005 stapte Sylvie in het huwelijksbootje met Rafael van der Vaart. Deze geweldige jurk had ze aan op haar trouwdag, die helemaal past bij de 00's.

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

3. 2009 - Korte coupe

Even een sprong in de tijd; in 2009 was het in het nieuwe jaar ook tijd voor nieuw haar. Een prachtige korte coupe, die haar gezicht heel mooi uit laat komen.

4. 2014 - Met de meiden op stap

In 2014 deelde Sylvie deze gezellige foto als allereerste Instagram-post. Girls night out!

5. 2016 - Donkere aanzet

Ook in 2016 was het tijd voor een nieuw kapsel, met deze keer een donkere haaraanzet en een iets korter model. Dit werk is verricht door Leco van Zadelhoff. Ziet eruit als een plaatje!

6. 2019 - VROUW Cover

In 2019 straalde Sylvie op de cover van onze glossy. Een prachtig resultaat! Heb jij het exclusieve interview destijds gelezen?

7. 2020 - Filler-ambassadeur

Inmiddels aangekomen in het heden. Gisteren heeft Sylvie deze foto gedeeld met daarbij het nieuws dat ze ambassadeur is voor deze fillers.