Praat mee: Zouden katten altijd binnen moeten blijven?

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n honderdveertig miljoen dieren gedood door loslopende katten. Dit maakt dat het dier een van de grootste uitroeiers van dierensoorten ter wereld is. Meer dan de helft van de desbetreffende katten hebben een eigenaar. Dit blijkt uit een wetenschappelijk artikel geschreven door rechtswetenschappers Trouwborst en Somsen van de universiteit van Tilburg.

Negatieve invloed

Katten hebben niet alleen een negatieve invloed op fauna, maar ze kunnen ook op andere manieren tot last zijn. Zo doen zij hun behoeften lang niet altijd netjes op de kattenbak. Sommige mensen worden gek van die ene kat uit de buurt die constant in hun tuin zijn behoefte doet. Daarbij kunnen katten ook ruzie krijgen met andere katten of honden.

Maar het is wel belangrijk om te benoemen dat het goed is voor katten om naar buiten te gaan. Gedragstherapeut voor katten Yvon Sweere vertelt aan huisdierenspecialist.nl dat altijd binnen zijn niet goed is voor het welzijn van een kat, en kan leiden tot gedragsproblemen. Buiten kan een kat zijn natuurlijke gedrag uitoefenen.

Praat mee

