Vriendin had weer eens de kolder in de kop. In de stad wordt gewerkt aan een nieuwbouwwijk. Een autoluwe yuppenwijk met koffietentjes, boompjes en hippe stoepjes. Lofthuizen, dakterrassen, openslaande deuren over de breedte van de achtermuur. Eind dit jaar begint de bouw. „Hier wil ik wonen” zei ze en liet de flitsende website van het nieuwbouwproject zien. Ja, mooi. Ja, tof. Ja, veel te duur, schat. „Nou, ik ga ons toch gewoon inschrijven.”

Ingeloot

Zucht. Prima, schrijf je lekker in. Het ging om 36 woningen, dus de kans dat we twee keer achter elkaar de Staatsloterij zouden winnen, leek me groter. Ging op een donderdag de telefoon. Het was 16:56 uur (bij traumatische ervaringen herinner je je blijkbaar de vreemdste zaken). De makelaar: we waren ingeloot. Eén van de prachtpaleisjes was ons toebedeeld en of we snel konden langskomen. Ik wist even niks uit te brengen. Ik zei ja tegen de makelaar, dacht intussen vooral amen, en belde daarna Vriendin. Die verkeerde in een staat van ongeloof, blijdschap, maar ook zorgen.

Paniek

Kunnen we het wel betalen? Bij welke bank moeten we zijn? Wat worden dan de maandlasten? Paniek, paniek, paniek. Vriendins hoofd tolde als de octopus op een kermis. Makelaar Bas waste het varkentje echter op Cruijffiaanse wijze en sleepte er een topdeal uit. Pfff, hadden we gewoon een halve villa gekocht.

Maar... nu begint de stress. Vriendin is nogal ’van de voorbereidingen’. Er was al een stofzuigerkast uitgezocht (weet iemand wat een stofzuigerkast is?) en een vuurhouten vloer wilde ze ab-so-luut niet. Vond ik natuurlijk wél mooi. Maar wat ik wil, blijkt niet zo relevant. Geeft ook niet. Vriendin lijdt aan vrouwenstress, daar doe je niks aan. Wij mannen delven toch vaak het onderspit en negenennegentig van de honderd keer terecht ook. Maar schat, alsjeblieft, mag ik straks dan wel een Quooker?

