Steffi werd vriendinnen met de nieuwe liefde van haar ex: Jaloers? Geen moment!

Janneke en Steffi Ⓒ Fotografie : Brenda van Leeuwen

Kan dat, bevriend zijn met de nieuwe partner van je ex? Ja dus! Jody, Esther en Steffi zijn hartstikke blij met ’die andere vrouw’. In dit tweede deel: Steffi Harries (52). Zij werd vriendinnen met de nieuwe liefde van haar ex, Janneke van Wonderen (51, links). Steffi is manager en heeft drie kinderen, Janneke heeft een evenementenbureau en vier kinderen.