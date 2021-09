’Meedoen aan Kopen zonder kijken? Ik zou het wel weten!’

Het setje is dolgelukkig. De ruime tuin, de glanzende keuken, het frisse toilet en nog een babykamer ook. Zo heb je een antikraakappartementje waar de vellen bij hangen, zo heb je een eengezinswoning in Amersfoort met tijmgroene muren en trendy rozegouden accessoires. Zwart/glazen tuindeuren? Check. Visgraattegeltjes in de badkamer? Check. Strategische geplaatste statementvaas met pluimen, opnieuw beklede trap in stemmig antraciet? Check, check, dubbelcheck. Ook deze week konden weer alle hokjes worden afgevinkt op de bingokaart van Kopen zonder Kijken.

Er zijn mensen die daar commentaar op hebben. Waarom in hemelsnaam zou je met een programma als Kopen zonder Kijken meedoen, vroeg onlangs de collega van een glossy zich nog af: ‘Je geeft een kapitaal mee aan mensen die je nauwelijks kent en laat hen een huis kopen waar je misschien niet in wil wonen, verbouwen tot iets wat je smaak waarschijnlijk niet is en er meubels voor kopen die je niet zelf uit mag kiezen.’

Waterlanders

Ik snap waar ze vandaan komt. Het lijkt ook allemaal niet niks. God mag weten waar je terechtkomt als je je lot legt in de handen van een tv-producent. In een van de recente afleveringen moesten de kopers zelfs heel hard huilen toen ze hun nieuwe stulpje zagen, zo teleurgesteld waren ze. Alles voor de kijkcijfers? Maar toen kwam aannemer Bob met z’n mannen en lulde Martijn op de achtergrond behoorlijk wat kortingen bij elkaar (‘dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door…’) en waren er opnieuw waterlanders. Dit keer van geluk…

Fantasie

Mijn zoon heeft net een huis gekocht, althans een stukje huis: de benedenverdieping van een pand vlakbij Haarlem centrum. Zoon had geluk. Hij kende de makelaar al van kinds af aan, de vorige eigenaar gunde het aan een leuke jong vent en zijn vriend en wilde per se voorkomen dat het in handen van een projectontwikkelaar zou vallen en dan heeft ie ook nog eens een vader met twee rechterhanden. Maar het allerbelangrijkste: zoon heeft fantasie. Ja, het toilet was niet om aan te gluren, met een pot die in een rare hoek in een nis was geplaatst met uitzicht op een plastic douchebak. De keuken had zijn beste tijd al in de jaren 80 gehad en de slaapkamer was een rare lange pijp met nauwelijks daglicht. Maar een paar nieuwe frontjes doen wonderen, met een pot verf en een paar kwasten kom je een heel eind en met sommige dingen moet je maar even leren leven tot je genoeg geld hebt gespaard om te verbouwen. Dan sta je maar een tijdje scheef in de wc als je moet plassen. Alles went.

Help, mijn man is klusser

Zoon is opgegroeid in wat wij liefdevol ‘een atelierwoning’ noemen. We kochten ooit een pakhuis uit 1692 en de eerste jaren sliep hij onder de hanenbalken bij een raam dat met karton was dichtgeplakt. Na tien jaar is eindelijk de keuken af. Inmiddels zijn alle muren in de huiskamer afgebikt, en staat de bank alweer maanden tussen de isolatieblokken. We zouden echt een prima decor vormen voor ‘Help, mijn man is klusser’. Ware het niet dat we helemaal niet ongelukkig zijn met onze woonsituatie. Je moet er doorheen kijken, zien wat het ooit kan gaan worden. Dat kunnen wij en onze kinderen kunnen dat ook. Misschien wel te goed zelfs: ‘daklekkage? Joh fiksen we wel een keer. Zet er maar ff een emmertje onder.’

Hoppa, twee ton er bovenop

Maar de meeste mensen kunnen dat dus niet. Ze dwalen wanhopig rond op de huizenmarkt en raken volslagen in paniek van een retro plavuizenvloer, een schrootjesplafond en badkamertegels met een schelpenmotief. Wat ze willen? En instapklaar huis dat voldoet aan alle moderne wooneisen. Wat ze hebben: een budget waarbij je in de huidige tijd blij mag zijn als je er een opknappertje in een negorij voor kan kopen. En als ze al iets vinden wat ze kunnen betalen, worden ze overboden door investeerders die precies dezelfde werkwijze hebben als aannemer Bob uit Kopen zonder Kijken: stalen pui erin, visgraatparketje, de boel straktrekken en betonlook in de badkamer. Bob geeft alleen vervolgens de sleutels aan de kopers, de investeerder zet het project opnieuw op Funda. Hoppa: twee ton er bovenop. Ik weet wel voor wie ik kies.

Zo origineel zijn we niet

‘Ja maar, ja maar, ja maar… Dat interieur dan… Die mensen worden in een huis gestopt waarvoor ze niks zelf uit hebben mogen zoeken.’ Ik hoor het je zeggen. Stiekem denk ik dat dat wel meevalt. In de laatste aflevering hoorde ik de man in kwestie immers echt tegen zijn vrouw zeggen: ‘Precies het bed dat je wilde hebben.’ Volgens mij wordt er dus echt wel vooraf met de nieuwe bewoners gesproken. En verder jongens, zonder daar heel denigrerend over te willen doen: zo origineel zijn we niet met z’n allen. Ook interieurs zijn onderhevig aan trends. Ooit wilde iedereen gewoon alles wit, net als Jan de Bouvrie en tegenwoordig is het vooral groen, goud en bamboe dat de klok slaat. Zowat in ieder huis in Nederland staat een Billy Boekenkast. Wat maakt het uit of je het kreng zelf in elkaar hebt geschroefd of dat zo’n knul van Bob dat voor je heeft gedaan? En als je zelf naar de badkamerboer was gegaan, had je waarschijnlijk precies dezelfde waskommen gekocht als styliste Roos, want waskommen zijn hip momenteel en wastafels zijn uit.

Bekijk ook: Duurzaam hout in huis is de grote woontrend van dit moment

Kopen

Was ik een beginner op de woningmarkt met een beperkt budget, ik zou die programmamakers met open armen ontvangen. Graag iets met een tuin, een thuiswerkplek en een ligbad. Bel maar als ik de verhuisdozen in kan gaan pakken. En als dan toch de kleur van de muur me niet bevalt? Jongens, een pot verf en een weekendje de mouwen opstropen. Zo moeilijk is het niet. En al helemaal niet als je daarna nog een uurtje kan gaan poedelen in het bubbelbad met discoverlichting dat Roos in je vers gerenoveerde badkamer heeft laten plaatsen. Ik zeg: op zoek naar een huis? Bel die mensen!