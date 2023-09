’Mijn partner geeft me tenminste nog het gevoel dat ik iets in te brengen heb... ’

„Ben je niet bang dat je je gaat vervelen?” Deze vraag krijg ik de laatste maanden van zo’n beetje iedereen. Inderdaad, er was een tijd dat ik mijn huis verkocht en baan opzegde om met mijn vriendin een wereldreis te gaan maken. En daarna was er nog een intense periode waarin ik maanden in het buitenland bivakkeerde om voor De Telegraaf verslag te doen van grote sportevenementen. Maar sinds enkele maanden is alles anders. Het rock ’n roll-bestaan heeft op 29-jarige leeftijd eindelijk plaatsgemaakt voor een burgerlijk leven. Dat heeft alles te maken met de recente gezinsuitbreiding in huize Tol. Het geld dat ik voorheen reserveerde voor reizen en festiviteiten, gaat nu naar veel te dure biologische voeding voor de hond die we vorig jaar adopteerden uit Mexico. En naar babyspullen.

Babypark

In aanloop naar de geboorte van onze zoon Rafael belandde ik voor het eerst in een majestueus babypark: ruim 13.000 vierkante meter aan babyspullen. Ik wist niet wat ik zag. Uiteraard ben ik enorm dankbaar voor het feit dat het ons is gegeven om een kind op de wereld te zetten, maar je kunt mij niet wijsmaken dat er een man bestaat die er plezier in heeft om door zo’n energieslurpend babypark te slenteren.

Wij waren er uiteindelijk drieënhalf uur (!) voor slechts enkele noodzakelijke spulletjes. Eerlijk is eerlijk: daarna ben ik als een blok in slaap gevallen op de bank. Toch kwam ik tijdens onze jacht op drinkflessen, hydrofiele doeken en babybadjes ook tot het inzicht dat ik geenszins het recht heb om te klagen. In mijn ooghoeken zag ik namelijk steeds twee vrouwen en een man door hetzelfde babypark struinen. Het bleek een moeder met haar dochter en schoonzoon te zijn. De geestdriftige moeder nam duidelijk de leiding en schroomde niet haar mening op te dringen aan dochterlief. De man ‒ hij leek van mijn leeftijd ‒ liep op gepaste afstand achter zijn schoonmoeder en partner aan. Hij had werkelijk niets te vertellen. Op dat moment besefte ik: het kan altijd erger. Mijn partner geeft me tenminste nog het gevoel dat ik iets in te brengen heb...

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.