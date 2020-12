’Ik had seks met mijn beste vriend, maar hij is bezet’

Lieve Sabine,

al jaren ben ik bevriend met H. We kennen elkaar al sinds de lagere school en nooit eerder voelde ik me seksueel tot hem aangetrokken. Tot een paar weken geleden. Hij heeft het namelijk best zwaar want hij heeft een one-night-stand zwanger gemaakt. Omdat die vrouw de baby per se wilde houden, is hij nu ineens vader. Omdat hij vindt dat hij ook de verantwoording heeft voor zijn zoontje (nu bijna een jaar) is hij bij die vrouw gebleven. Maar ze passen helemaal niet bij elkaar. Ze maken veel ruzie en zij is echt zo’n borderliner. Om het minste of geringste gaat ze helemaal uit haar dak. Toen hij een tijdje terug zijn hart bij me uitstortte, gebeurde van het een het ander en eindigden we met elkaar in bed. En het was fantastisch. Zo vertrouwd maar tegelijkertijd zo spannend. Sindsdien zijn we al een paar keer met elkaar naar bed geweest, maar hij gaat toch steeds terug naar de moeder van zijn kind. Hij is namelijk bang dat hij zijn kind niet meer mag zien. Ondertussen ben ik hartstikke verliefd geworden. Wat moet ik doen?

Sabine: „Jullie verhouding schaadt meer dan dat ze goeddoet. Jij bent verdrietig, die andere vrouw wordt bedrogen en ondertussen eet meneer van twee walletjes. Dat is toch een beetje apart, vind je niet? Als hij jullie serieus een kans zou willen geven dan zou hij er toch voor zorgen dat hij zichzelf vrij maakt voor jou? Je kunt nog steeds je vaderrol vervullen als je gescheiden bent. En je hebt als vader natuurlijk ook gewoon rechten om je kind te zien.

Misschien kun je hem vertellen wat je echt voelt en wat je graag zou willen. Je verdient het toch om iemands nummer 1 te zijn? En als hij dat niet voor je overheeft, dan is dit gedoemd te mislukken. Dan zou ik toch op zoek gaan naar een leuke man die niet verwikkeld is in een relatie. Want van deze relatie worden alleen maar mensen de dupe helaas. Heel veel succes.”

