’Ik ben jaloers: waarom kreeg zij wel kinderen?’

’Iconische’ Sami herdacht in Hacarmel: ’Hij liet zich niet intimideren’

Honderden mensen hebben zondag in het kosjere restaurant Hacarmel dat jaren mikpunt was van antisemitisch geweld, afscheid genomen van de ’iconische en legendarische’ Joodse ondernemer Sami Bar-on. Hij stierf in Israël op 67-jarige leeftijd.