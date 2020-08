Daghoroscoop 19 augustus

VANDAAG JARIG

Met Jupiter tegen het eind van het jaar in uw teken kan een serieuze relatie op komst zijn of een huwelijk, en dat zal dan waarschijnlijk plaatsvinden in 2021. Hoe dan ook, besluit niets in haast, want vertraging zal u parten spelen door welke oorzaak ook. Uw gezondheid heeft weinig te duchten.

RAM

U kunt nu de zaken doorgronden die u zorgen baren. Let op uw intuïtie dan weet u wat u moet doen en hoe u het kaf van het horen kunt scheiden. Neem, in overleg met uw partner, een besluit over iets wat te maken heeft met uw huis.

STIER

Zorgen zijn verleden tijd als de stukjes van een puzzel op hun plaats vallen. Vraag u niet af waarom u ineens zoveel goeds overkomt, wees dankbaar. Een prima dag voor een intellectuele uitdaging. Zet al uw wilskracht in.

TWEELINGEN

Bedenk hoe u uw onkosten kunt beperken zodat u beter rondkomt; iemand met wie u samenwerkt kan daarover goede ideeën hebben. Schenk extra aandacht aan een verlegen iemand en help diegene er met humor overheen.

KREEFT

U zult goede vorderingen maken als u op persoonlijke plannen focust. Meerderen hebben meer belangstelling voor u dan u denkt. U kunt op assistentie rekenen en anderen zullen zich aanpassen. Bedenk hoe u uw kennis in geld kunt omzetten.

LEEUW

U bent gevoeliger dan anders en daardoor kwetsbaar. Treed problemen liever met open vizier tegemoet dan u terug te trekken. Sta eens stil bij ingewortelde gewoontes en automatische reacties; moet u niet eens iets veranderen?

MAAGD

Vrienden en medewerkers staan achter u. Wendt u tot een vertrouweling als u advies nodig hebt en nodig deze uit voor een lunch of glas na het werk. U communiceert nu goed; mensen begrijpen u. Laat u niet te snel afleiden.

WEEGSCHAAL

Alles wat met uw carrière te maken heeft wordt begunstigd. Gebruik tijdens een formeel samenzijn uw communicatieve vaardigheid om uw ideeën uit te dragen. U kunt een mooi contract afsluiten of een ruimer budget afdwingen.

SCHORPIOEN

Reisplannen kunnen veranderen en hoewel dat teleurstellend kan zijn zullen nieuwe plannen beter in uw schema passen. Onbekende krachten zullen u helpen te zijn waar u moet zijn. Geloof in uzelf maar dring uw ideeën niet op.

BOOGSCHUTTER

Denk na over alle aspecten die uw leven biedt; keer tot uzelve in dan wordt veel duidelijk. Vooral waar het familie betreft kunt u met uzelf in het reine komen. Verdiep u in geldzaken als u met een erfenis te maken hebt.

STEENBOK

Bouw een sociaal netwerk op; u zult er zowel professioneel als privé van profiteren. Constructieve gesprekken zullen hun nut bewijzen. Doe uw best voor mensen die het minder hebben dan u; een altruïstisch project wordt begunstigd.

WATERMAN

Uw carrière is gebaat bij samenwerking. U zult merken dat mensen voor u klaar staan als u er voor hen bent of dat nu met een advies of kennis van zaken is. Stel vragen en sta open voor ideeën van anderen als u problemen hebt.

VISSEN

Schrijvers onder u zullen geïnspireerd zijn; zij vinden moeiteloos de juiste woorden. Tevens een gunstige dag voor research; u kunt uw kennis aanzienlijk uitbreiden. Het kan de moeite waard blijken een oudere als mentor te vragen.