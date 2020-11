Tienermoeder Romy: We hebben moeite met de opvoeding van ons kind

Tienerouders Emre en Romy. Ⓒ Eigen beeld

In onze eigen serie Tienermoeder wéér zwanger volgen we Romy (18) uit Zwijndrecht tijdens de zwangerschap van haar tweede kindje. Romy woont samen met haar vriend Emre (25) en hun zoontje Mason op zolder bij haar ouders. De droom van dit jonge stel is dan ook om een eigen woning te vinden. Beide zwangerschappen waren ongepland. Romy en Emre waren pas twee maanden bij elkaar, toen Romy op haar 16e ontdekte dat ze zwanger was.