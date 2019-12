Glutenvrij, vegan... komt allen tezamen aan de kerstdis

Dit jaar hebben wij voor gourmetten gekozen, omdat we best een ingewikkeld eet-programma hebben. We zitten namelijk met een veganist, een vegetariër en iemand die glutenintolerant is aan het kerstdiner. En dat is best even puzzelen.

Gourmetstel

Voor mijn glutenintolerante disgenoot heb ik glutenvrij stokbrood gehaald en onze veganistische vriend neemt zijn eigen eten mee, zo stelde hij zelf voor. De vegetariër zetten we tegenover de veganist aan tafel zodat ze hun eigen gourmetstel hebben met alleen maar vegan hapjes en er niet per ongeluk vlees in hun pannetjes kan belanden.

We vroegen etiquette specialist Gonnie Klein Rouweler hoe je het beste kunt omgaan met dieetwensen als gastvrouw en ook als het jouw eigen wensen betreft.

„Als je gasten uitnodigt, vraag dan meteen naar eventuele dieetwensen. Probeer je menu hier vervolgens zoveel mogelijk op af te stemmen. Als er veel verschillende soorten dieetwensen zijn, kun je het best kiezen voor eten in buffetvorm en gourmetten of fonduen, zodat iedereen zelf kan opscheppen of bereiden wat ze willen en mogen eten.

Borden

Als gastvrouw of -heer wil je natuurlijk graag dat je gasten een heerlijke avond hebben en dat het eten bij iedereen in de smaak zal vallen. Maak het jezelf dus vooral gemakkelijk en check gewoon bij je vegetarische gast of hij misschien wel zalmfilet eet. Probeer de dieetwensen zo nauwkeurig mogelijk op te volgen. En houd de borden voor de gasten met dieetwensen apart, zodat iedereen het juiste bord ontvangt.

Medium gebakken

Wel vleeseters aan tafel? Vraag dan je gasten hoe ze hun gebraden vlees het liefst eten; rood, medium of doorbakken. En hoe moeilijk ook (zoals elke hobbykok weet), probeer zo dicht mogelijk bij die wens in de buurt te blijven.”

En hoe maak je als gast je eetwensen het best kenbaar bij de gastvrouw of -heer? „Omschrijf duidelijk wat je dieetwensen zijn en geef vooral ook aan wat je wél kunt eten. Heb je een ingewikkelde dieetwens, stel je gastvrouw of -heer (mits het een familielid of goede bekende is) dan voor om de ingrediënten zelf mee te nemen. Als je desondanks toch een bord krijgt met eten waarvoor je allergisch bent, dan hoef je dit niet te eten. Maar dan moet het wel een serieuze intolerantie zijn en niet: ’Ik lust geen spruitjes’ of ’Ik houd eigenlijk niet zo van witlof’. Krijg je een gerecht voorgeschoteld dat je doorgaans niet zo lekker vindt, eet dan toch altijd een paar happen. En ook al smaakt het eten je niet, maak je gastvrouw of -heer toch een compliment voor alle inspanningen, het mooi opgemaakte bord en de gezellige sfeer.”

