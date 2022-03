Angela is 26 jaar ouder dan haar man: ’Ik had zijn moeder kunnen zijn’

Sterren

Jamie Lee Curtis in World of Warcraft-outfit op bruiloft dochter

Jamie Lee Curtis is dit voorjaar buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het huwelijk van haar dochter Ruby, en dat doet ze in een bijzondere uitdossing. De Halloween-actrice gaat verkleed als een van de personages van game World of Warcraft naar de bruiloft.